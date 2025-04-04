Невозможно поверить, но клубника поблагодарит вас за эти три простых правила весной

2:39 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Весна — время пробуждения, и клубника не исключение. Чтобы к лету наслаждаться сочными и ароматными ягодами, важно правильно подготовить клубнику после зимы. Правильный уход поможет растениям не только восстановиться, но и дать богатый урожай.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сбор клубники

Первый шаг — обрезка

После зимы клубника не выглядит особенно привлекательно. Зачастую ее зеленые лепестки теряются среди сухих, поврежденных листьев. Поэтому первым делом нужно срезать все старые, поврежденные и загнившие листья. Это не только улучшит внешний вид, но и предотвратит грибковые заболевания, а также избавит клубнику от укрытия для вредителей, таких как слизни.

Посадка и пересадка

Если клубника пережила зиму плохо и начала гнить, замените такие растения новыми. Это можно сделать, купив саженцы или используя собственные здоровые растения, выращенные из крепких корневищ. Не забудьте добавить немного перепревшего компоста в каждую лунку и утрамбовать почву вокруг растения.

Подготовка почвы

Важно провести разрыхление почвы вокруг клубники. Это способствует лучшему воздухообмену и улучшению корневой системы. Внесите в почву органические удобрения, такие как компост. Если нужно, можно использовать и промышленное удобрение, например, Церерит, которое легко добавить между растениями и заделать в почву.

Забота о мульче

Мульча играет важную роль в защите клубники от холода, но слишком долгое ее сохранение может привести к развитию грибковых заболеваний. Как советует сайт Rural Sprout, важно удалить старую мульчу и заменить ее новой соломой, если заморозки все еще возможны. Лучше убрать старую мульчу после последних холодов, чтобы дать клубнике доступ к свежему воздуху и солнечному свету.

Уход за грядками

Удалите сорняки с грядки, чтобы клубника могла получать больше света и питательных веществ. Это также поможет избежать конкуренции за ресурсы, улучшив условия для роста.

Клубника любит питание

Клубника требовательна к питательным веществам. Она нуждается в регулярных подкормках и качественной почве для хорошего роста и плодоношения. Чтобы поддержать ее силы после зимы, добавьте достаточное количество компоста и следите за регулярным поливом.

Весной не стоит пренебрегать уходом за клубникой. Обеспечив ей нужные условия, вы обеспечите себе вкусный урожай летом.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

