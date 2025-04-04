Невозможно поверить, но клубника поблагодарит вас за эти три простых правила весной

Весна — время пробуждения, и клубника не исключение. Чтобы к лету наслаждаться сочными и ароматными ягодами, важно правильно подготовить клубнику после зимы. Правильный уход поможет растениям не только восстановиться, но и дать богатый урожай.
После зимы клубника не выглядит особенно привлекательно. Зачастую ее зеленые лепестки теряются среди сухих, поврежденных листьев. Поэтому первым делом нужно срезать все старые, поврежденные и загнившие листья. Это не только улучшит внешний вид, но и предотвратит грибковые заболевания, а также избавит клубнику от укрытия для вредителей, таких как слизни.
Если клубника пережила зиму плохо и начала гнить, замените такие растения новыми. Это можно сделать, купив саженцы или используя собственные здоровые растения, выращенные из крепких корневищ. Не забудьте добавить немного перепревшего компоста в каждую лунку и утрамбовать почву вокруг растения.
Важно провести разрыхление почвы вокруг клубники. Это способствует лучшему воздухообмену и улучшению корневой системы. Внесите в почву органические удобрения, такие как компост. Если нужно, можно использовать и промышленное удобрение, например, Церерит, которое легко добавить между растениями и заделать в почву.
Мульча играет важную роль в защите клубники от холода, но слишком долгое ее сохранение может привести к развитию грибковых заболеваний. Как советует сайт Rural Sprout, важно удалить старую мульчу и заменить ее новой соломой, если заморозки все еще возможны. Лучше убрать старую мульчу после последних холодов, чтобы дать клубнике доступ к свежему воздуху и солнечному свету.
Удалите сорняки с грядки, чтобы клубника могла получать больше света и питательных веществ. Это также поможет избежать конкуренции за ресурсы, улучшив условия для роста.
Клубника требовательна к питательным веществам. Она нуждается в регулярных подкормках и качественной почве для хорошего роста и плодоношения. Чтобы поддержать ее силы после зимы, добавьте достаточное количество компоста и следите за регулярным поливом.
Весной не стоит пренебрегать уходом за клубникой. Обеспечив ей нужные условия, вы обеспечите себе вкусный урожай летом.
Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.
Три популярные модели летних шин провалили тест ADAC. У одной тормозной путь оказался длиннее на 17 метров. Узнай, какие покрышки лучше обойти стороной.