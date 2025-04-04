Тренировки без боли: знак прогресса или тупик? Развенчиваем популярный миф

Боль в мышцах после тренировки многими воспринимается как знак эффективности. Но правда ли, что без крепатуры прогресса не будет?
Во время интенсивной работы мышцы используют глюкозу. Она расщепляется без кислорода, образуя лактат — именно он вызывает ощущение жжения. Уже через пару часов он выводится, и наступает другая боль — от микроповреждений мышечных волокон. Этот процесс называют анаболической реакцией — именно с ним часто связывают рост мышц.
Если боли нет, а прогресс есть — всё идёт по плану. Не нужно менять программу только ради ощущения "разбитости".
И главное — ориентируйтесь на результат, а не на боль.
Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
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