Тренировки без боли: знак прогресса или тупик? Развенчиваем популярный миф

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Боль в мышцах после тренировки многими воспринимается как знак эффективности. Но правда ли, что без крепатуры прогресса не будет?

Фото: freepik by racool-studio спорт

Что происходит в теле во время нагрузки

Во время интенсивной работы мышцы используют глюкозу. Она расщепляется без кислорода, образуя лактат — именно он вызывает ощущение жжения. Уже через пару часов он выводится, и наступает другая боль — от микроповреждений мышечных волокон. Этот процесс называют анаболической реакцией — именно с ним часто связывают рост мышц.

Но: само наличие боли не гарантирует роста, а её отсутствие — не признак плохой тренировки.

Почему боли может не быть

Привыкание к нагрузке: если вы регулярно выполняете однотипные движения, мышцы адаптируются — и болевых ощущений становится меньше.

если вы регулярно выполняете однотипные движения, мышцы адаптируются — и болевых ощущений становится меньше. Недостаточная интенсивность: без достаточной нагрузки не возникает микроповреждений — следовательно, и боли.

без достаточной нагрузки не возникает микроповреждений — следовательно, и боли. Высокая скорость восстановления: у некоторых людей генетически заложен быстрый регенеративный ответ. Для них крепатура — редкость.

Что делать

Если боли нет, а прогресс есть — всё идёт по плану. Не нужно менять программу только ради ощущения "разбитости".

Важно

Увеличивайте нагрузку постепенно

Работайте с разными мышечными группами

Поддерживайте восстановление: питание, сон, растяжка, миофасциальный релиз

Следите за техникой — она важнее веса на штанге

И главное — ориентируйтесь на результат, а не на боль.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

