Доллар обрушился! Инвесторы в панике

В четверг американская валюта упала до шестимесячного минимума по отношению к евро, иене и швейцарскому франку.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Финансист

Это произошло на фоне новостей о тарифах президента Дональда Трампа, которые вызвали тревогу у инвесторов по поводу влияния на мировую торговлю и экономический рост. Более жесткие тарифы, чем ожидалось, обрушили фондовые индексы и заставили людей искать более надежные активы — валюту, облигации и золото.

Американский лидер объявил о введении базового тарифа в 10% на весь импорт в США и повышении пошлин для некоторых крупных торговых партнеров. Эксперты заметили, что это указывает на возможное замедление экономического роста в США и разрушение существующих торговых систем. Доллар, который был самой популярной валютой в начале года, сейчас теряет в цене, и инвесторы предпочитают распродажу, пишет Reuters.

Уточнения

Инве́стор — лицо или организация (в том числе коммерческое предприятие, государство и так далее), размещающие капитал с целью последующего получения прибыли (осуществляет инвестиции).



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