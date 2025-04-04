Белые джинсы и пять образов, от которых вы не сможете отвести взгляд

Считаете, что белые джинсы — только для лета? Настало время пересмотреть этот стереотип. Это базовая вещь, которая способна работать круглый год. Белые джинсы универсальны, элегантны и при правильной подаче легко становятся главным акцентом образа. Главное — найти подходящий фасон: высокая посадка, средняя или низкая — выбор за вами. Да, светлая ткань требует немного больше внимания, но поверьте: результат стоит усилий.

Фото: Freepik by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рыжая девушка в джинсах

Как носить белые джинсы в 2025 году

Мы собрали для вас пять стильных образов, которые помогут вдохновиться и примерить белое джинсовое великолепие по-новому.

1. Кардиган в главной роли

Кардиган — идеальный спутник белых джинсов. Носите его нараспашку поверх белой футболки или застегните наполовину с мешковатыми брюками — получится уютный и стильный образ для весенней прохлады.

2. Акцент на талию

Хотите подчеркнуть фигуру? Добавьте ремень. Этот простой элемент придаст силуэту четкость и сделает образ более собранным и выразительным.

3. Многослойность — наше всё

Играйте с оттенками, добавляйте жилеты, рубашки, куртки — создавайте сложные многослойные ансамбли. Белые джинсы здесь станут отличной базой.

4. Сочетание с тёплым оттенком кожи

Такая комбинация — почти классика. Белые джинсы и кожаные элементы цвета табака (куртка, сумка, ботинки) смотрятся невероятно гармонично.

5. Плетёные детали

Летние аксессуары — соломенные сумки, эспадрильи — ещё долго будут актуальны в межсезонье. Они добавляют лёгкости и создают настроение отдыха даже в городе.

Не бойтесь экспериментировать

Нейтральные оттенки, вроде экрю, синего или чёрного, всегда выигрышно сочетаются с белыми джинсами, делая образ "дороже" визуально. А смелые акценты в виде платков, обуви или сумок — отличный способ внести живость.

Уточнения

Джи́нсы — брюки из плотной хлопчатобумажной ткани с проклёпанными стыками швов на карманах.

