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Русская запеканка, о которой все забыли — а зря

1:52
Еда

Когда-то его готовили в каждой семье, а теперь про него вспоминают разве что в старых кулинарных книгах. Крупеник из гречки с творогом — простое, но очень полезное блюдо, которое идеально подойдёт и на завтрак, и на сытный полдник. Богат белками, легко усваивается и просто готовится. А главное — невероятно вкусен.

Запеканка
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Запеканка

Ингредиенты на 4 порции:

  • Гречневая крупа (ядрица) — 300 г

  • Творог 9% — 250 г

  • Яйца — 2 шт.

  • Сахар — 30 г

  • Сливочное масло — 40 г

  • Соль — по вкусу

Как приготовить крупеник

1. Подготовьте творожную основу
Разбейте яйца в миску, добавьте сахар и соль, взбейте венчиком. Введите творог и хорошо перемешайте до однородности. Если хотите мягкую текстуру — протрите творог через сито.

2. Добавьте гречку
Гречку заранее отварите (1 часть крупы на 1,5 части воды), промойте и слегка остудите. Не переваривайте — крупа должна остаться упругой. Добавьте в творожную массу и тщательно перемешайте. Консистенция должна быть средней густоты.

3. Подготовьте форму
Смажьте форму маслом или застелите пергаментом — так запеканку будет проще достать. Выложите массу и разровняйте.

4. Запекайте до золотистой корочки
Сверху разложите кусочки сливочного масла и отправьте форму в духовку, разогретую до 180-200 °С. Выпекайте 30-40 минут — ориентируйтесь на румяную корочку.

Подавайте горячим или остывшим. Отлично сочетается с йогуртом, сметаной или сгущёнкой.

Уточнения

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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