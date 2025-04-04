Русская запеканка, о которой все забыли — а зря

Когда-то его готовили в каждой семье, а теперь про него вспоминают разве что в старых кулинарных книгах. Крупеник из гречки с творогом — простое, но очень полезное блюдо, которое идеально подойдёт и на завтрак, и на сытный полдник. Богат белками, легко усваивается и просто готовится. А главное — невероятно вкусен.
Творог 9% — 250 г
Яйца — 2 шт.
Сахар — 30 г
Сливочное масло — 40 г
Соль — по вкусу
1. Подготовьте творожную основу
Разбейте яйца в миску, добавьте сахар и соль, взбейте венчиком. Введите творог и хорошо перемешайте до однородности. Если хотите мягкую текстуру — протрите творог через сито.
2. Добавьте гречку
Гречку заранее отварите (1 часть крупы на 1,5 части воды), промойте и слегка остудите. Не переваривайте — крупа должна остаться упругой. Добавьте в творожную массу и тщательно перемешайте. Консистенция должна быть средней густоты.
3. Подготовьте форму
Смажьте форму маслом или застелите пергаментом — так запеканку будет проще достать. Выложите массу и разровняйте.
4. Запекайте до золотистой корочки
Сверху разложите кусочки сливочного масла и отправьте форму в духовку, разогретую до 180-200 °С. Выпекайте 30-40 минут — ориентируйтесь на румяную корочку.
Подавайте горячим или остывшим. Отлично сочетается с йогуртом, сметаной или сгущёнкой.
Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).
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