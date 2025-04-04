Русская запеканка, о которой все забыли — а зря

1:52 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда-то его готовили в каждой семье, а теперь про него вспоминают разве что в старых кулинарных книгах. Крупеник из гречки с творогом — простое, но очень полезное блюдо, которое идеально подойдёт и на завтрак, и на сытный полдник. Богат белками, легко усваивается и просто готовится. А главное — невероятно вкусен.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Запеканка

Ингредиенты на 4 порции:

Гречневая крупа (ядрица) — 300 г

Творог 9% — 250 г

Яйца — 2 шт.

Сахар — 30 г

Сливочное масло — 40 г

Соль — по вкусу

Как приготовить крупеник

1. Подготовьте творожную основу

Разбейте яйца в миску, добавьте сахар и соль, взбейте венчиком. Введите творог и хорошо перемешайте до однородности. Если хотите мягкую текстуру — протрите творог через сито.

2. Добавьте гречку

Гречку заранее отварите (1 часть крупы на 1,5 части воды), промойте и слегка остудите. Не переваривайте — крупа должна остаться упругой. Добавьте в творожную массу и тщательно перемешайте. Консистенция должна быть средней густоты.

3. Подготовьте форму

Смажьте форму маслом или застелите пергаментом — так запеканку будет проще достать. Выложите массу и разровняйте.

4. Запекайте до золотистой корочки

Сверху разложите кусочки сливочного масла и отправьте форму в духовку, разогретую до 180-200 °С. Выпекайте 30-40 минут — ориентируйтесь на румяную корочку.

Подавайте горячим или остывшим. Отлично сочетается с йогуртом, сметаной или сгущёнкой.

Уточнения

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).

