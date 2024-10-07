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Роботы от Rheinmetall и HDT: $44 млн за облегчение жизни солдат США

1:22
Наука

Армия США начала получать новых роботов-мулов, которые способны доставлять в зону боевых действий до 900 кг груза. Это существенно разгрузит личный состав и повысит эффективность доставки снаряжения.

Роботы от Rheinmetall и HDT: млн за облегчение жизни солдат США
Фото: commons.wikimedia.org by US Army, PDM

Контракт на разработку и поставку таких роботов заключен с немецкой компанией Rheinmetall Vehicles и американской HDT Expeditionary Systems. Обе компании получат по $22 млн для создания 8 опытных образцов новой техники.

Новые роботы заменят существующие восьмиколесные модели S-MET от General Dynamics Land Systems, которые уже поступили на вооружение. Эти S-MET способны перевозить до 450 кг и оборудованы системами вооружения, а также используются для эвакуации раненых и обезвреживания взрывчатки. Новые роботы будут обладать вдвое большей грузоподъемностью, станут более мощными, надежными и тихими. В их арсенале появятся система подзарядки от сети, независимая от страны пребывания, а также модульная архитектура, которая упростит и удешевит обслуживание. Важное нововведение — беспроводная сотовая связь, позволяющая координировать действия и адаптироваться к различным условиям боевых действий.

Уточнения

Ро́бот (англ. robot, от чеш. robot) — автоматическое устройство, предназначенное для осуществления различного рода действий, обычно выполняемых человеком.

Соединённые Шта́ты Аме́рики (англ. The United States of America, сокращённо — США (англ. USA, U.S.A.), или Соединённые Шта́ты (англ. The United States, US или U.S., в просторечии — Аме́рика)) — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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