Роботы от Rheinmetall и HDT: $44 млн за облегчение жизни солдат США

Армия США начала получать новых роботов-мулов, которые способны доставлять в зону боевых действий до 900 кг груза. Это существенно разгрузит личный состав и повысит эффективность доставки снаряжения.

Контракт на разработку и поставку таких роботов заключен с немецкой компанией Rheinmetall Vehicles и американской HDT Expeditionary Systems. Обе компании получат по $22 млн для создания 8 опытных образцов новой техники.

Новые роботы заменят существующие восьмиколесные модели S-MET от General Dynamics Land Systems, которые уже поступили на вооружение. Эти S-MET способны перевозить до 450 кг и оборудованы системами вооружения, а также используются для эвакуации раненых и обезвреживания взрывчатки. Новые роботы будут обладать вдвое большей грузоподъемностью, станут более мощными, надежными и тихими. В их арсенале появятся система подзарядки от сети, независимая от страны пребывания, а также модульная архитектура, которая упростит и удешевит обслуживание. Важное нововведение — беспроводная сотовая связь, позволяющая координировать действия и адаптироваться к различным условиям боевых действий.

