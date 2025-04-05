Волосы в объёме, кожа — как после салона: сборы за 2 часа

1:51 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Не успела в салон, а выглядеть хочется на миллион? Всего два часа — и ты готова к свиданию, вечеринке или фотосессии без паники и спешки. Просто включай "турбо-режим".

Фото: Designed by Freepik by grmarc is licensed under Public domian Женщина с каре

Контрастный душ для бодрости и сияния

Начни с контрастного душа. Меняй температуру от горячей к холодной, повтори хотя бы 5 раз (а лучше 15). Заверши обязательно холодной водой — кожа станет упругой, а мысли ясными. Пока моешься, нанеси бальзам не только на волосы, но и на ресницы — они станут мягче, подкрутятся легче, а тушь ляжет ровно.

Горячо-холодные компрессы

Возьми два полотенца: одно смочи почти кипятком, второе — ледяной водой. Поочередно прикладывай их к лицу по 7-10 секунд. Это мгновенно "разбудит" кожу, снимет отёки и придаст здоровый румянец.

Масло — твой лучший хайлайтер

Легкими движениями вмассируй немного масла в кожу тела и лица. Не забудь про кутикулы: блеск ногтей сразу вернётся. Через 10 минут промокни кожу салфеткой — если остались следы, аккуратно убери излишки. Результат — ухоженная кожа без липкости.

Объём без стайлинга

Наклони голову вперёд и суши волосы тёплым воздухом. В конце включи холодный режим — всего на 10-15 секунд. Такой финал зафиксирует укладку и приподнимет корни.

Массаж и маска из холодильника

Проведи по лицу кубиком льда (особенно хороши ледяные травяные отвары). А затем нанеси маску из йогурта, мёда и яйца (по 1 чайной ложке каждого). Через 20 минут ты увидишь, как лицо стало более свежим и подтянутым.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.