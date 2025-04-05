Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Столовая СССР: ТОП-5 самых популярных блюд для граждан
Российские регионы-лидеры по ипотечным сделкам: кто оказался в ТОП-5 и почему
Тревожный хозяин — больной питомец: как вы мешаете врачу помочь
От офиса до свидания: 6 жакетов, которые сделают образ
Пресс без спортзала и диет? Эти 7 упражнений творят чудеса
Боярский против: знаменитый актёр рассказал, в каком кино никогда не будет сниматься
Шашлык станет легче: салат, который помогает переварить мясо
Расход падает, но не всегда — вся правда о режиме ECO
Эти растения точно выживут при глобальном потеплении: узнайте, как выбрать

Волосы в объёме, кожа — как после салона: сборы за 2 часа

1:51
Моя семья » Красота и стиль

Не успела в салон, а выглядеть хочется на миллион? Всего два часа — и ты готова к свиданию, вечеринке или фотосессии без паники и спешки. Просто включай "турбо-режим".

Женщина с каре
Фото: Designed by Freepik by grmarc is licensed under Public domian
Женщина с каре

Контрастный душ для бодрости и сияния

Начни с контрастного душа. Меняй температуру от горячей к холодной, повтори хотя бы 5 раз (а лучше 15). Заверши обязательно холодной водой — кожа станет упругой, а мысли ясными. Пока моешься, нанеси бальзам не только на волосы, но и на ресницы — они станут мягче, подкрутятся легче, а тушь ляжет ровно.

Горячо-холодные компрессы

Возьми два полотенца: одно смочи почти кипятком, второе — ледяной водой. Поочередно прикладывай их к лицу по 7-10 секунд. Это мгновенно "разбудит" кожу, снимет отёки и придаст здоровый румянец.

Масло — твой лучший хайлайтер

Легкими движениями вмассируй немного масла в кожу тела и лица. Не забудь про кутикулы: блеск ногтей сразу вернётся. Через 10 минут промокни кожу салфеткой — если остались следы, аккуратно убери излишки. Результат — ухоженная кожа без липкости.

Объём без стайлинга

Наклони голову вперёд и суши волосы тёплым воздухом. В конце включи холодный режим — всего на 10-15 секунд. Такой финал зафиксирует укладку и приподнимет корни.

Массаж и маска из холодильника

Проведи по лицу кубиком льда (особенно хороши ледяные травяные отвары). А затем нанеси маску из йогурта, мёда и яйца (по 1 чайной ложке каждого). Через 20 минут ты увидишь, как лицо стало более свежим и подтянутым.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Не спасут ни тормоза, ни реакция — эти шины не держат дорогу
Авто
Не спасут ни тормоза, ни реакция — эти шины не держат дорогу Аудио 
Сколько стоил обед в СССР? Пересчитываем на рубли 2025 года
Еда и рецепты
Сколько стоил обед в СССР? Пересчитываем на рубли 2025 года Аудио 
Простой трюк с педалью газа экономит до 30% топлива — и почти никто им не пользуется
Авто
Простой трюк с педалью газа экономит до 30% топлива — и почти никто им не пользуется Аудио 
Популярное
Не сажайте лук в одиночестве: с кем он работает как щит

Лук — это не просто овощ, а охранник вашего огорода. Рассказываем, с кем его стоит сажать и почему он так важен в борьбе с вредителями.

Не сажайте лук в одиночестве: с кем он работает как щит
Важные дни перед Пасхой: вот когда красить яйца, чтобы не было беды
Важные дни перед Пасхой: вот когда красить яйца, чтобы не было беды
Как старая шина спасёт порядок в гараже — проверенные идеи
Главные джинсовые тренды этой весны: какие модели выбрать и с чем носить
Женщина не человек, курица не птица — это знали учёные ещё сотни лет назад Сергей Лебедев Эксперт Демидов оценил неожиданные меры ОПЕК+ на фоне падения цен на нефть Любовь Степушова Весенне-летнее наступление ВС РФ началось: армия Украины на краю пропасти Дмитрий Плотников
Напиток гениев: смузи на завтрак, который улучшает когнитивные функции
Антарктида дала течь: что прячется в водопаде, который выглядит как кровь
Как обычная сода заменяет удобрения и спасает от грибка
Как обычная сода заменяет удобрения и спасает от грибка
Последние материалы
Натуральный алкоголь без химии: делаем медовуху по старинному рецепту
Бедность не порок, но эти вещи — да: что точно не стоит держать в доме
Как правильно подрезать пеларгонию весной для обильного цветения летом
Волосы засияли, как в рекламе: вот что нужно делать вместо масок
Уничтожить лишние кг поможет этот вкусный орешек
Ходят по 400 тысяч и не ломаются — вот какие движки выбирают бывалые
Не знаете, что не так с вашим стилем? Вот четыре ошибки, которые всё портят
Секреты хранения копчёного мяса: как сохранить вкус и аромат деликатеса
Путешествие в ад: пассажиры Ocean Explorer пережили 12-метровые волны в канале Дрейка
Ассортимент картофеля в магазинах расширят — как это повлияет на цены и выбор покупателей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.