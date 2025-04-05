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Зеркало и ещё 4 способа расширить квартиру без перепланировки

1:39
Недвижимость

Кажется, без него невозможно представить ни одну квартиру. Но где его разместить так, чтобы и интерьер украсить, и пространство визуально расширить? Давайте разберёмся.

Зеркало в интерьере
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Зеркало в интерьере

В спальне — с умом и чувством меры

Не всем по душе зеркало во весь рост рядом с кроватью. Решение — повесить зеркало среднего размера над туалетным столиком. Или — разместить его на дверце шкафа-купе: удобно и стильно. А хотите визуально "расширить" тёмную комнату? Зеркало напротив источника света творит чудеса!

Совет: зеркала в изголовье кровати — интересный приём, особенно в красивых рамах. Только не переборщите.

В гостиной — простор и отражения

Зеркало над камином — классика. А если комната с высокими потолками, оно поможет "уравновесить" интерьер. Смело играйте с формой: овал, круг, треугольник — всё пойдёт, если соответствует стилю комнаты.

В прихожей — обязательный пункт

Зеркало здесь не просто украшение. Оно и пространство расширяет, и свет добавляет, и образ перед выходом скорректирует. Идеальный вариант — зеркало во весь рост на дверце шкафа-купе, дополненное точечными светильниками.

Важно: если нет шкафа — повесьте зеркало над тумбой. Это база.

В ванной — забота о свете и влаге

Зеркало — над умывальником. Полочка для мыльницы — рядом. А ещё лучше — добавить подсветку и не забыть защиту от влаги. Не бойтесь декоративных решений: зеркало может стать изюминкой ванной, а не просто отражающей поверхностью.

Уточнения

Зе́ркало — материал с гладкой поверхностью, обладающий отражающими свойствами и предназначенный для отражения света (или другого излучения). 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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