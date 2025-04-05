Пресс без спортзала и диет? Эти 7 упражнений творят чудеса

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Желающий увидеть кубики пресса на животе может достичь цели даже без абонемента в спортзал — главное, выбрать правильные упражнения и соблюдать режим.

Фото: Designed by Freepik by prostooleh is licensed under Public domian Женская талия

Издание Men Today составило список из семи эффективных движений, которые можно выполнять дома, используя только вес собственного тела. Среди них — такие классические, но не теряющие актуальности техники, как "велосипед", "ножницы" и обратные скручивания.

Также предлагается поработать над мышцами с помощью русских скручиваний, подъёма таза и прямых ног, а для интенсивности — включить в тренировку планку с прыжками.

Каждое упражнение рекомендуется выполнять по 30 секунд, в три подхода. Однако важно понимать: одних тренировок недостаточно.

Фитнес-эксперт Ирина Ротач подчёркивает, что пресс становится заметным только при снижении общего процента жира в организме. А это возможно исключительно при соблюдении дефицита калорий и грамотном питании.

Иными словами, даже идеальная техника и регулярные тренировки не сработают, если питание остаётся беспорядочным.

Уточнения

Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.

