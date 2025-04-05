Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тревожный хозяин — больной питомец: как вы мешаете врачу помочь
От офиса до свидания: 6 жакетов, которые сделают образ
Боярский против: знаменитый актёр рассказал, в каком кино никогда не будет сниматься
Волосы в объёме, кожа — как после салона: сборы за 2 часа
Шашлык станет легче: салат, который помогает переварить мясо
Расход падает, но не всегда — вся правда о режиме ECO
Развитие или упадок? Мировая торговля вступает в критическую фазу
Эти растения точно выживут при глобальном потеплении: узнайте, как выбрать
Натуральный алкоголь без химии: делаем медовуху по старинному рецепту

Пресс без спортзала и диет? Эти 7 упражнений творят чудеса

1:12
Спорт

Желающий увидеть кубики пресса на животе может достичь цели даже без абонемента в спортзал — главное, выбрать правильные упражнения и соблюдать режим.

Женская талия
Фото: Designed by Freepik by prostooleh is licensed under Public domian
Женская талия

Издание Men Today составило список из семи эффективных движений, которые можно выполнять дома, используя только вес собственного тела. Среди них — такие классические, но не теряющие актуальности техники, как "велосипед", "ножницы" и обратные скручивания.

Также предлагается поработать над мышцами с помощью русских скручиваний, подъёма таза и прямых ног, а для интенсивности — включить в тренировку планку с прыжками.

Каждое упражнение рекомендуется выполнять по 30 секунд, в три подхода. Однако важно понимать: одних тренировок недостаточно.

Фитнес-эксперт Ирина Ротач подчёркивает, что пресс становится заметным только при снижении общего процента жира в организме. А это возможно исключительно при соблюдении дефицита калорий и грамотном питании.

Иными словами, даже идеальная техника и регулярные тренировки не сработают, если питание остаётся беспорядочным.

Уточнения

Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Бомба по биологии: вот кто на самом деле может жить на Марсе
Наука и техника
Бомба по биологии: вот кто на самом деле может жить на Марсе Аудио 
Даже если не дёрнулись: рассказываем, как собака узнает, что вы боитесь
Домашние животные
Даже если не дёрнулись: рассказываем, как собака узнает, что вы боитесь Аудио 
Популярное
Не сажайте лук в одиночестве: с кем он работает как щит

Лук — это не просто овощ, а охранник вашего огорода. Рассказываем, с кем его стоит сажать и почему он так важен в борьбе с вредителями.

Не сажайте лук в одиночестве: с кем он работает как щит
Важные дни перед Пасхой: вот когда красить яйца, чтобы не было беды
Важные дни перед Пасхой: вот когда красить яйца, чтобы не было беды
Как старая шина спасёт порядок в гараже — проверенные идеи
Главные джинсовые тренды этой весны: какие модели выбрать и с чем носить
Женщина не человек, курица не птица — это знали учёные ещё сотни лет назад Сергей Лебедев Эксперт Демидов оценил неожиданные меры ОПЕК+ на фоне падения цен на нефть Любовь Степушова Весенне-летнее наступление ВС РФ началось: армия Украины на краю пропасти Дмитрий Плотников
Напиток гениев: смузи на завтрак, который улучшает когнитивные функции
Антарктида дала течь: что прячется в водопаде, который выглядит как кровь
Как обычная сода заменяет удобрения и спасает от грибка
Как обычная сода заменяет удобрения и спасает от грибка
Последние материалы
Натуральный алкоголь без химии: делаем медовуху по старинному рецепту
Бедность не порок, но эти вещи — да: что точно не стоит держать в доме
Как правильно подрезать пеларгонию весной для обильного цветения летом
Волосы засияли, как в рекламе: вот что нужно делать вместо масок
Уничтожить лишние кг поможет этот вкусный орешек
Ходят по 400 тысяч и не ломаются — вот какие движки выбирают бывалые
Не знаете, что не так с вашим стилем? Вот четыре ошибки, которые всё портят
Секреты хранения копчёного мяса: как сохранить вкус и аромат деликатеса
Путешествие в ад: пассажиры Ocean Explorer пережили 12-метровые волны в канале Дрейка
Ассортимент картофеля в магазинах расширят — как это повлияет на цены и выбор покупателей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.