Пресс без спортзала и диет? Эти 7 упражнений творят чудеса

Желающий увидеть кубики пресса на животе может достичь цели даже без абонемента в спортзал — главное, выбрать правильные упражнения и соблюдать режим.
Издание Men Today составило список из семи эффективных движений, которые можно выполнять дома, используя только вес собственного тела. Среди них — такие классические, но не теряющие актуальности техники, как "велосипед", "ножницы" и обратные скручивания.
Также предлагается поработать над мышцами с помощью русских скручиваний, подъёма таза и прямых ног, а для интенсивности — включить в тренировку планку с прыжками.
Каждое упражнение рекомендуется выполнять по 30 секунд, в три подхода. Однако важно понимать: одних тренировок недостаточно.
Фитнес-эксперт Ирина Ротач подчёркивает, что пресс становится заметным только при снижении общего процента жира в организме. А это возможно исключительно при соблюдении дефицита калорий и грамотном питании.
Иными словами, даже идеальная техника и регулярные тренировки не сработают, если питание остаётся беспорядочным.
Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.
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