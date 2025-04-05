Шашлык станет легче: салат, который помогает переварить мясо

Многие привыкли есть шашлык как самостоятельное блюдо — без соусов, без гарниров, максимум с лепешкой. Но диетологи предупреждают: мясо в большом объёме тяжело усваивается, особенно если оно жирное или съедено на голодный желудок. И вот тут на помощь приходит салат, который не только дополнит вкус, но и поможет организму. Об этом рассказала врач-диетолог Дарья Русакова.
По словам Русаковой, лучший вариант — зеленые салаты:
низкая калорийность;
низкий гликемический индекс;
минимальная нагрузка на поджелудочную и ЖКТ.
Такие салаты рекомендованы тем, кто следит за весом, уровнем сахара и холестерина в крови. Они насыщают, улучшают пищеварение и предотвращают переедание.
Для салата к шашлыку подойдут:
Сладкий перец — богат витамином С;
Огурец — освежает и увлажняет;
Шпинат и листовой салат — клетчатка и железо;
Зелёное яблоко — для легкой кислинки и ферментов;
Свежая зелень — укроп, базилик, петрушка.
Можно комбинировать — вкус будет насыщенным, а текстура разнообразной.
Майонез — не союзник лёгкого ужина.
Вместо него Русакова советует использовать:
Греческий йогурт — сдержанный вкус, много белка;
Бальзамический уксус — ярко, легко, ароматно.
Салат — не просто "трава к мясу", а умный способ сделать трапезу сбалансированной. Правильная зелень и заправка помогут организму, а вкус шашлыка заиграет новыми красками.
Шашлы́к — изначально блюдо стран Западной и Центральной Азии, Кавказа, из кусочков мяса (например, баранины), нанизанных на шампур и приготовленных на жаре тлеющих углей в мангале, горящего газа или электронагревателя; при этом возможно применение маринада, от простейших специй (соль, чёрный перец, уксус) до сложных многокомпонентных составов, требующих особого приготовления.
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