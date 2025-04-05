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Шашлык станет легче: салат, который помогает переварить мясо

1:47
Еда

Многие привыкли есть шашлык как самостоятельное блюдо — без соусов, без гарниров, максимум с лепешкой. Но диетологи предупреждают: мясо в большом объёме тяжело усваивается, особенно если оно жирное или съедено на голодный желудок. И вот тут на помощь приходит салат, который не только дополнит вкус, но и поможет организму. Об этом рассказала врач-диетолог Дарья Русакова.

Пикник
Фото: Adobe Stock by dusanpetkovic1, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пикник

Что делает салат "правильным"

По словам Русаковой, лучший вариант — зеленые салаты:

  • низкая калорийность;

  • низкий гликемический индекс;

  • минимальная нагрузка на поджелудочную и ЖКТ.

Такие салаты рекомендованы тем, кто следит за весом, уровнем сахара и холестерина в крови. Они насыщают, улучшают пищеварение и предотвращают переедание.

Какие продукты выбрать: овощи + фрукты + зелень

Для салата к шашлыку подойдут:

  • Сладкий перец — богат витамином С;

  • Огурец — освежает и увлажняет;

  • Шпинат и листовой салат — клетчатка и железо;

  • Зелёное яблоко — для легкой кислинки и ферментов;

  • Свежая зелень — укроп, базилик, петрушка.

Можно комбинировать — вкус будет насыщенным, а текстура разнообразной.

Идеальная заправка — без масла и майонеза

Майонез — не союзник лёгкого ужина.

Вместо него Русакова советует использовать:

  • Греческий йогурт — сдержанный вкус, много белка;

  • Бальзамический уксус — ярко, легко, ароматно.

Салат — не просто "трава к мясу", а умный способ сделать трапезу сбалансированной. Правильная зелень и заправка помогут организму, а вкус шашлыка заиграет новыми красками.

Уточнения

Шашлы́к — изначально блюдо стран Западной и Центральной Азии, Кавказа, из кусочков мяса (например, баранины), нанизанных на шампур и приготовленных на жаре тлеющих углей в мангале, горящего газа или электронагревателя; при этом возможно применение маринада, от простейших специй (соль, чёрный перец, уксус) до сложных многокомпонентных составов, требующих особого приготовления. 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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