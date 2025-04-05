Шашлык станет легче: салат, который помогает переварить мясо

1:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие привыкли есть шашлык как самостоятельное блюдо — без соусов, без гарниров, максимум с лепешкой. Но диетологи предупреждают: мясо в большом объёме тяжело усваивается, особенно если оно жирное или съедено на голодный желудок. И вот тут на помощь приходит салат, который не только дополнит вкус, но и поможет организму. Об этом рассказала врач-диетолог Дарья Русакова.

Фото: Adobe Stock by dusanpetkovic1, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пикник

Что делает салат "правильным"

По словам Русаковой, лучший вариант — зеленые салаты:

низкая калорийность;

низкий гликемический индекс;

минимальная нагрузка на поджелудочную и ЖКТ.

Такие салаты рекомендованы тем, кто следит за весом, уровнем сахара и холестерина в крови. Они насыщают, улучшают пищеварение и предотвращают переедание.

Какие продукты выбрать: овощи + фрукты + зелень

Для салата к шашлыку подойдут:

Сладкий перец — богат витамином С;

Огурец — освежает и увлажняет;

Шпинат и листовой салат — клетчатка и железо;

Зелёное яблоко — для легкой кислинки и ферментов;

Свежая зелень — укроп, базилик, петрушка.

Можно комбинировать — вкус будет насыщенным, а текстура разнообразной.

Идеальная заправка — без масла и майонеза

Майонез — не союзник лёгкого ужина.

Вместо него Русакова советует использовать:

Греческий йогурт — сдержанный вкус, много белка;

Бальзамический уксус — ярко, легко, ароматно.

Салат — не просто "трава к мясу", а умный способ сделать трапезу сбалансированной. Правильная зелень и заправка помогут организму, а вкус шашлыка заиграет новыми красками.

Уточнения

Шашлы́к — изначально блюдо стран Западной и Центральной Азии, Кавказа, из кусочков мяса (например, баранины), нанизанных на шампур и приготовленных на жаре тлеющих углей в мангале, горящего газа или электронагревателя; при этом возможно применение маринада, от простейших специй (соль, чёрный перец, уксус) до сложных многокомпонентных составов, требующих особого приготовления.

