Один цветок, и вся клумба преображается — не зря его назвали цветком года

2:20 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Пышный, словно миниатюрный пион, яркий, как георгина, и романтичный, будто махровый мак — всё это о ранункулюсе. Именно он удостоен звания цветка года по версии "1-800-flowers". Но почему столь красивое растение до сих пор редкость в российских садах?

Фото: commons.wikimedia.org by 4028mdk09, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Ранункулюс

Кто ты, ранункулюс

Название с латинского переводится как "маленькая лягушка" — неслучайно, ведь лютики предпочитают влагу. Азиатский лютик — это компактный многолетник с серебристым пушком на листве и огромными (до 10 см) соцветиями. Цветёт он недолго, но незабываемо.

Разновидностей масса: африканские — шарообразные, французские — полумахровые и изящные, пионовидные — роскошные, персидские — ранние. Современные сорта могут быть любой окраски, кроме голубой.

Почему не прижился

Ранункулюс не зимует в открытом грунте средней полосы — после цветения его придётся выкапывать. Проще всего вырастить его из корневых шишек, а не из семян. Но даже это требует аккуратности: посадка — только после замачивания, пересадку переносит плохо. Лучше сразу посадить в кашпо или отдельные горшки.

Условия и уход

Лютик любит рыхлую почву, полутень и отсутствие сквозняков. Почва должна быть дренированной, а полив — умеренным. Подкармливать — раз в 2 недели, зольные растворы подойдут идеально.

После цветения важно вовремя выкопать корневища. Период покоя у ранункулюса короткий, и если промедлить, молодые ростки могут погибнуть от первых заморозков.

Где он будет блистать

В бордюрах и миксбордерах — как звезда начала лета.

На каменистых горках — в паре с эфемероидами.

В кашпо и на выгонку — для контроля климата.

В срезке — до 8 дней сохраняет свежесть.

Какие сорта выбрать

Цветущая долина — миниатюрные, густомахровые.

Пикоти — крупные, с каймой.

Клони Саксес — с ярким зелёным центром.

Пон-Пон — похожи на декоративную капусту.

Баттерфлай — высокорослые с полумахровыми лепестками.

Томер и Элеганс — компактные, с яркими красками.

Уточнения

Лю́тик (лат. Ranúnculus) — род однолетних или многолетних травянистых растений семейства Лютиковые (Ranunculaceae). Водные или наземные травы с едким, а иногда и ядовитым соком.

