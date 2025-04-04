Один цветок, и вся клумба преображается — не зря его назвали цветком года

Пышный, словно миниатюрный пион, яркий, как георгина, и романтичный, будто махровый мак — всё это о ранункулюсе. Именно он удостоен звания цветка года по версии "1-800-flowers". Но почему столь красивое растение до сих пор редкость в российских садах?
Название с латинского переводится как "маленькая лягушка" — неслучайно, ведь лютики предпочитают влагу. Азиатский лютик — это компактный многолетник с серебристым пушком на листве и огромными (до 10 см) соцветиями. Цветёт он недолго, но незабываемо.
Разновидностей масса: африканские — шарообразные, французские — полумахровые и изящные, пионовидные — роскошные, персидские — ранние. Современные сорта могут быть любой окраски, кроме голубой.
Ранункулюс не зимует в открытом грунте средней полосы — после цветения его придётся выкапывать. Проще всего вырастить его из корневых шишек, а не из семян. Но даже это требует аккуратности: посадка — только после замачивания, пересадку переносит плохо. Лучше сразу посадить в кашпо или отдельные горшки.
Лютик любит рыхлую почву, полутень и отсутствие сквозняков. Почва должна быть дренированной, а полив — умеренным. Подкармливать — раз в 2 недели, зольные растворы подойдут идеально.
После цветения важно вовремя выкопать корневища. Период покоя у ранункулюса короткий, и если промедлить, молодые ростки могут погибнуть от первых заморозков.
В бордюрах и миксбордерах — как звезда начала лета.
На каменистых горках — в паре с эфемероидами.
В кашпо и на выгонку — для контроля климата.
В срезке — до 8 дней сохраняет свежесть.
Цветущая долина — миниатюрные, густомахровые.
Пикоти — крупные, с каймой.
Клони Саксес — с ярким зелёным центром.
Пон-Пон — похожи на декоративную капусту.
Баттерфлай — высокорослые с полумахровыми лепестками.
Томер и Элеганс — компактные, с яркими красками.
Лю́тик (лат. Ranúnculus) — род однолетних или многолетних травянистых растений семейства Лютиковые (Ranunculaceae). Водные или наземные травы с едким, а иногда и ядовитым соком.
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