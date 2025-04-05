Столовая СССР: ТОП-5 самых популярных блюд для граждан

Советская столовая — это отдельная гастрономическая вселенная. Простая, сытная и доступная еда, которую ели миллионы людей.
Да, иногда меню казалось скучным, но некоторые блюда стали настоящей классикой и до сих пор вызывают ностальгию.
1. Щи или борщ
Почему популярно?
2. Котлета с макаронами
Почему популярно?
3. Пюре с рыбой (или гуляшом)
Почему популярно?
4. Винегрет
Почему популярно?
5. Кисель или компот
Почему популярно?
Советские столовые могли быть разными: где-то кормили вкусно, а где-то еда была скорее "топливом". Но эти блюда остались в памяти как символ эпохи.
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