Столовая СССР: ТОП-5 самых популярных блюд для граждан

1:56 Your browser does not support the audio element. Еда

Советская столовая — это отдельная гастрономическая вселенная. Простая, сытная и доступная еда, которую ели миллионы людей.

Фото: torange.biz by tOrange.biz, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Винегрет

Да, иногда меню казалось скучным, но некоторые блюда стали настоящей классикой и до сих пор вызывают ностальгию.

1. Щи или борщ

Почему популярно?

Первое блюдо было обязательным в советском обеде.

Щи — более простые, капустные, а борщ — с насыщенным вкусом и свёклой.

Подача почти всегда с кусочком ржаного хлеба и ложкой сметаны.

2. Котлета с макаронами

Почему популярно?

Классика! Котлеты готовили из смеси говядины и свинины, иногда добавляя хлеб.

Макароны по-флотски — тоже вариант, но с фаршем.

Главное — залить всё подливкой, которая делала сухие макароны съедобными.

3. Пюре с рыбой (или гуляшом)

Почему популярно?

Картофельное пюре было дешёвым и сытным гарниром.

Чаще всего давали с рыбной котлетой или кусочком трески в кляре.

Гуляш из говядины с подливкой тоже был хитом.

4. Винегрет

Почему популярно?

Один из немногих свежих (ну, почти) салатов в меню.

Свекла, картофель, морковь, солёные огурцы, лук и немного масла.

Доступный, вкусный и полезный — советский "детокс".

5. Кисель или компот

Почему популярно?

Компот варили из сухофруктов — дёшево и сердито.

Кисель часто делали на крахмале, и он был таким густым, что ложка стояла.

Иногда встречались молочный кисель или овсяный (на любителя).

Советские столовые могли быть разными: где-то кормили вкусно, а где-то еда была скорее "топливом". Но эти блюда остались в памяти как символ эпохи.