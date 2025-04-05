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Столовая СССР: ТОП-5 самых популярных блюд для граждан

1:56
Еда

Советская столовая — это отдельная гастрономическая вселенная. Простая, сытная и доступная еда, которую ели миллионы людей.

Винегрет
Фото: torange.biz by tOrange.biz, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Винегрет

Да, иногда меню казалось скучным, но некоторые блюда стали настоящей классикой и до сих пор вызывают ностальгию.

1. Щи или борщ

Почему популярно?

  • Первое блюдо было обязательным в советском обеде.
  • Щи — более простые, капустные, а борщ — с насыщенным вкусом и свёклой.
  • Подача почти всегда с кусочком ржаного хлеба и ложкой сметаны.

2. Котлета с макаронами

Почему популярно?

  • Классика! Котлеты готовили из смеси говядины и свинины, иногда добавляя хлеб.
  • Макароны по-флотски — тоже вариант, но с фаршем.
  • Главное — залить всё подливкой, которая делала сухие макароны съедобными.

3. Пюре с рыбой (или гуляшом)

Почему популярно?

  • Картофельное пюре было дешёвым и сытным гарниром.
  • Чаще всего давали с рыбной котлетой или кусочком трески в кляре.
  • Гуляш из говядины с подливкой тоже был хитом.

4. Винегрет

Почему популярно?

  • Один из немногих свежих (ну, почти) салатов в меню.
  • Свекла, картофель, морковь, солёные огурцы, лук и немного масла.
  • Доступный, вкусный и полезный — советский "детокс".

5. Кисель или компот

Почему популярно?

  • Компот варили из сухофруктов — дёшево и сердито.
  • Кисель часто делали на крахмале, и он был таким густым, что ложка стояла.
  • Иногда встречались молочный кисель или овсяный (на любителя).

Советские столовые могли быть разными: где-то кормили вкусно, а где-то еда была скорее "топливом". Но эти блюда остались в памяти как символ эпохи.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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