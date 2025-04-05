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Российские регионы-лидеры по ипотечным сделкам: кто оказался в ТОП-5 и почему

2:07
Недвижимость

В 2025 году Ленинградская и Архангельская области возглавили рейтинг регионов по числу ипотечных сделок на тысячу жителей, как показало исследование банка ВТБ и компании "Метр квадратный".

Ипотека
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Ипотека

В ТОП-5 лидеров также вошли Республика Тыва, Удмуртская Республика и Новосибирская область.

По объему выданных ипотечных кредитов в абсолютных цифрах первое место удерживает Москва. За ней следуют Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Свердловская область. Эти пять регионов охватывают около трети всего ипотечного рынка страны.

Однако по количеству ипотечных сделок на тысячу жителей первое место занимает Ленинградская область с показателем 12,6 сделок. В Архангельской области фиксируется 12 сделок, в Республике Тыва и Удмуртской Республике — чуть более 11, а в Новосибирской области — 10,8. Средний показатель по России составляет 7,4 сделки на тысячу жителей, а в Москве — 6,9, сообщает Газета.Ru.

Эксперты объясняют успех этих регионов активным строительством и относительной доступностью цен на жилье. В Ленинградской и Новосибирской областях важную роль играет привлекательность для переезда. В Тыве ситуация выделяется высокой потребностью в жилье: обеспеченность составляет 15,3 квадратных метра на человека, что значительно ниже среднего показателя по стране (28,9 квадратных метра). Архангельская область привлекает "арктической" ипотекой.

Жители этих регионов чаще обращаются к ипотеке для приобретения жилья. Например, в Тыве ипотечные кредиты используются в 63% сделок, в Архангельской области — в 50%, тогда как в среднем по России этот показатель составляет 37%.

Уточнения

Ипотечный кредит — кредит под залог недвижимости. 

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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