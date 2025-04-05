От офиса до свидания: 6 жакетов, которые сделают образ

2:48 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Весной без пиджака — как без зонта в грозу: вроде можно, но зачем? Это не просто стильный слой, а ещё и температурный стабилизатор: ветер — надели, солнышко — сняли. А главное, пиджак вытягивает любой образ — хоть с джинсами, хоть с платьем.

Фото: https://www.freepik.com Девушка

Так какие модели сейчас в топе? Смотрим, примеряем, влюбляемся.

Приталенный жакет

Самый элегантный тренд сезона.

Жакеты с акцентом на талию — ответ моды на растущую любовь к женственным силуэтам.

Почему стоит носить

Подчёркивают фигуру.

Создают образ "с иголочки".

Легко сочетаются с брюками и юбками.

Жакет с объёмными рукавами

Та же женственность, но с изюминкой.

Рукава-фонарики или пышные плечи делают образ интереснее.

Сочетается с

Базовыми брюками.

Лаконичными юбками.

Узкими джинсами.

Оверсайз-жакет

А если душа просит свободы? Оверсайз на месте. Прямой крой, широкие плечи и лёгкая небрежность — всё, как любят модницы.

Подходит для

Городских луков.

Layered look с худи.

Замены лёгкого пальто.

Жакет с поясом

Да, теперь можно! Подпоясанные жакеты снова в моде. И не обязательно покупать новый — добавьте тонкий ремешок к старому, и вуаля.

Совет

Выбирайте тонкие пояса.

Не перебарщивайте с аксессуарами.

Кожаный жакет

Для тех, кто хочет чего-то посерьёзнее.

Кожаные блейзеры — стильная альтернатива привычным тканям. Главное — плотный материал, чтобы держал форму.

Как носить

С классическими брюками.

С миди-юбками.

С однотонными рубашками.

Прямой классический пиджак

База, которую мы заслужили. Однобортный, прямого кроя, подойдёт и для офиса, и для выходных. Легко дружит с любым низом: от джинсов до юбки-карандаш.

Почему всегда актуален

Не выходит из моды.

Подходит всем типам фигур.

Спасает в любой непредвиденной ситуации.

Пиджак — это не просто элемент гардероба, а настоящая модная суперсила. Он способен трансформировать образ за секунды: добавить строгости, дерзости или элегантности, в зависимости от модели. Весна 2025 — идеальное время, чтобы освежить коллекцию и выбрать тот самый жакет, который будет работать на вас каждый день. От приталенных до оверсайз, от классики до экокожи — каждая модница найдёт свою идеальную посадку и характер. Главное — не бояться экспериментировать и носить пиджак с удовольствием.

Уточнения

Пиджа́к (от англ. pea-jacket) — часть костюма, верхняя одежда с открытым отложным воротником и застёгивающимися на пуговицы полами.



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