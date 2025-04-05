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От офиса до свидания: 6 жакетов, которые сделают образ

2:48
Моя семья » Красота и стиль

Весной без пиджака — как без зонта в грозу: вроде можно, но зачем? Это не просто стильный слой, а ещё и температурный стабилизатор: ветер — надели, солнышко — сняли. А главное, пиджак вытягивает любой образ — хоть с джинсами, хоть с платьем.

Девушка
Фото: https://www.freepik.com
Девушка

Так какие модели сейчас в топе? Смотрим, примеряем, влюбляемся.

Приталенный жакет

Самый элегантный тренд сезона.
Жакеты с акцентом на талию — ответ моды на растущую любовь к женственным силуэтам.

Почему стоит носить

  • Подчёркивают фигуру.
  • Создают образ "с иголочки".
  • Легко сочетаются с брюками и юбками.

Жакет с объёмными рукавами

Та же женственность, но с изюминкой.
Рукава-фонарики или пышные плечи делают образ интереснее.

Сочетается с

  • Базовыми брюками.
  • Лаконичными юбками.
  • Узкими джинсами.

Оверсайз-жакет

А если душа просит свободы? Оверсайз на месте. Прямой крой, широкие плечи и лёгкая небрежность — всё, как любят модницы.

Подходит для

  • Городских луков.
  • Layered look с худи.
  • Замены лёгкого пальто.

Жакет с поясом

Да, теперь можно! Подпоясанные жакеты снова в моде. И не обязательно покупать новый — добавьте тонкий ремешок к старому, и вуаля.

Совет

  • Выбирайте тонкие пояса.
  • Не перебарщивайте с аксессуарами.

Кожаный жакет

Для тех, кто хочет чего-то посерьёзнее.
Кожаные блейзеры — стильная альтернатива привычным тканям. Главное — плотный материал, чтобы держал форму.

Как носить

  • С классическими брюками.
  • С миди-юбками.
  • С однотонными рубашками.

Прямой классический пиджак

База, которую мы заслужили. Однобортный, прямого кроя, подойдёт и для офиса, и для выходных. Легко дружит с любым низом: от джинсов до юбки-карандаш.

Почему всегда актуален

  • Не выходит из моды.
  • Подходит всем типам фигур.
  • Спасает в любой непредвиденной ситуации.

Пиджак — это не просто элемент гардероба, а настоящая модная суперсила. Он способен трансформировать образ за секунды: добавить строгости, дерзости или элегантности, в зависимости от модели. Весна 2025 — идеальное время, чтобы освежить коллекцию и выбрать тот самый жакет, который будет работать на вас каждый день. От приталенных до оверсайз, от классики до экокожи — каждая модница найдёт свою идеальную посадку и характер. Главное — не бояться экспериментировать и носить пиджак с удовольствием.

Уточнения

Пиджа́к (от англ. pea-jacket) — часть костюма, верхняя одежда с открытым отложным воротником и застёгивающимися на пуговицы полами.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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