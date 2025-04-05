От офиса до свидания: 6 жакетов, которые сделают образ

Весной без пиджака — как без зонта в грозу: вроде можно, но зачем? Это не просто стильный слой, а ещё и температурный стабилизатор: ветер — надели, солнышко — сняли. А главное, пиджак вытягивает любой образ — хоть с джинсами, хоть с платьем.
Так какие модели сейчас в топе? Смотрим, примеряем, влюбляемся.
Самый элегантный тренд сезона.
Жакеты с акцентом на талию — ответ моды на растущую любовь к женственным силуэтам.
Та же женственность, но с изюминкой.
Рукава-фонарики или пышные плечи делают образ интереснее.
А если душа просит свободы? Оверсайз на месте. Прямой крой, широкие плечи и лёгкая небрежность — всё, как любят модницы.
Да, теперь можно! Подпоясанные жакеты снова в моде. И не обязательно покупать новый — добавьте тонкий ремешок к старому, и вуаля.
Для тех, кто хочет чего-то посерьёзнее.
Кожаные блейзеры — стильная альтернатива привычным тканям. Главное — плотный материал, чтобы держал форму.
База, которую мы заслужили. Однобортный, прямого кроя, подойдёт и для офиса, и для выходных. Легко дружит с любым низом: от джинсов до юбки-карандаш.
Пиджа́к (от англ. pea-jacket) — часть костюма, верхняя одежда с открытым отложным воротником и застёгивающимися на пуговицы полами.
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