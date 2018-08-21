Стало известно, как именно "Армата" превосходит зарубежные танки

Российская военная бронетехника нового поколения превосходит западные аналоги по характеристикам в среднем на 20%. Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов, во время открытия экспозиции "Армия-2018".
Так, спикер отметил, что современная платформа "Армата" превышает "иностранных собратьев" на 15%, "Бумеранг" — на 20%, а "Коалиция" — на 30%.
Борисов признал, что это новые платформы, им еще многое предстоит пройти пред тем, как речь сможет идти о серийном выпуске. Однако сейчас ВС получили большинство платформы на боевую эксплуатацию. Испытания уже проходят, решение о том, будут ли серийные закупки или нет, примет Минобороны.
Вице-премьер подчеркнул, ведомство для опытно-боевой эксплуатации заказывало сто танков "Армата".
Ранее "Правда.Ру" рассказывала, швейцарский специалист Штефан Бюлер полагает: российский танк Т-14 "Армата" опережает западные аналоги на 3 — 5 лет. Эксперт отметил, Москва первой стаи вводить в конструкцию необитаемую башню, это делает машину более легкой и подвижной. Кроме того, башня — забота о танкистах, ведь она цель противника, удачное попадание в башню — гибель для экипажа.
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