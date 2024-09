Ученые обнаружили живые грибки, бактерии и вирусы высоко в атмосфере Земли

Небо не так чисто, как кажется: учёные нашли живых микробов в воздухе

Специалисты по климату, здоровью и атмосфере из Испании и Японии обнаружили значительное количество живых грибов, бактерий и вирусов на высоте от 1000 до 3000 метров в атмосфере Земли. Их исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, основывается на анализе образцов воздуха, собранных на таких высотах.

Ранее было установлено, что пыль может переноситься на большие расстояния в атмосфере, например, из Африки в Северную и Южную Америку. Также было показано, что микробы, прикрепленные к пыли, могут путешествовать на аналогичные расстояния.

В данном исследовании учёные исследовали, как высоко в атмосфере могут находиться микробы и способны ли они выжить в таком путешествии. Для этого они арендовали небольшой самолёт, который собирал образцы воздуха над частями Японии на высоте 1000-3000 метров и собирал данные о погодных условиях в этих зонах.

В лаборатории они провели анализ ДНК микробов из образцов и обнаружили 266 видов грибков и 305 видов бактерий, многие из которых потенциально опасны для человека. Образцы оказались жизнеспособными: из них удалось вырастить культуры в лабораторных чашках.

Учёные отметили, что большинство найденных микробов связано с почвой и растениями. Предполагается, что из-за географического положения и скорости ветров, которые переносили эти микробы, большинство из них могли поступить из Китая, преодолев более 2000 километров.

Исследователи предполагают, что биопатогены могут перемещаться на тысячи километров на больших высотах, что может способствовать распространению заболеваний.

