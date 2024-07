Ученые узнали, что помогает раковым клеткам противостоять терапии

РNАS: фермент APC/C регулирует устойчивость раковых клеток к терапии

Исследователи из Университета Северной Каролины выяснили, что уровень фермента APC/C в организме влияет на устойчивость раковых клеток к лечению. Результаты этого исследования были опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Фото: Openverse by Vyatsu, CC BY-SA 4.0

Учёные отметили, что раковые клетки обладают способностью к быстрому делению, известной как клеточная пролиферация. Эта пролиферация характеризуется тем, как быстро раковая клетка копирует свою ДНК и делится на две новые клетки. Антираковые препараты могут прекратить размножение раковых клеток, вызывая сложные генетические и клеточные реакции. Однако иногда опухолевые клетки могут избегать воздействия терапии.

Чтобы изучить механизмы, ответственные за лекарственную устойчивость раковых клеток, исследователи обрабатывали клетки человека палбоциклибом в лабораторных условиях. Это лекарство часто используется для лечения рака молочной железы.

Под наблюдением микроскопа они обнаружили, что фермент APC/C способствует поддержанию терапевтического эффекта.

Исследователи пояснили, что APC/C регулирует процессы, такие как клеточное деление, дифференцировка и поддержание геномной стабильности. Снижение активности этого фермента приводит к ускоренному росту раковых клеток и увеличению их устойчивости к лечению.

По мнению учёных, APC/C действует как "дирижёр", контролирующий точное и эффективное деление клеток. Однако в некоторых случаях раковые клетки выходят из-под контроля этого "дирижёра", что позволяет им бесконтрольно делиться и копировать ДНК для новых клеток.