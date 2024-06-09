Ученые предлагают научиться пользоваться шестным пальцем

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Ученые из Британии провели эксперемент с шестым пальцем на человеческой руке

2:15
Наука

В свежем исследовании Кембриджского университета описывается, как неподготовленные люди освоили новую часть своего организма в кратчайшие сроки. Говорится о приспособлении "Третий большой палец" (Third Thumb), разработанном в рамках дипломного проекта дизайнером из Великобритании Даниэлем Клодом.

Ученые из Британии провели эксперемент с шестым пальцем на человеческой руке
Фото: www.flickr.com by The U.S. Food and Drug Administration is licensed under are public domain in the United States

Изначально предполагалось, что этот процесс потребует до пяти дней усилий с тренировками продолжительностью несколько часов в день.

Third Thumb представляет собой суставное расширение, закрепленное на кромке ладони, связанное тросиком с двигательным модулем на запястье. Последний взаимодействует через беспроводную связь с сенсорами давления, установленными под большими пальцами стоп. При нажатии на один из сенсоров искусственный палец сгибается в направлении настоящих пальцев, а при нажатии на другой — вытягивается вдоль руки. В отсутствие сигналов палец автоматически возвращает исходное положение.

Во время Летней научной выставки Королевского общества в 2022 году возможность изучить работу с Third Thumb предоставлялась всем желающим, однако у них было всего одна минута на это. Справилось с задачей 596 индивидов от 3 до 96 лет, различного пола и с различным опытом. У детей не хватало сил для нажатия на сенсоры, и у некоторых людей не получилось закрепить приспособление из-за анатомических особенностей.

Почти все участники, за исключением 13 человек, сумели манипулировать объектами при помощи Third Thumb. Организаторы усложнили задачу и предложили выполнить задание по перестановке колышков на перфорированной доске на скорость. С этим справились 333 участника. Второе задание заключалось в перестановке фигур сложной формы из пенопласта — также в установленные временные рамки. Успешно справились с упражнением 246 участников, что подтверждает — освоить полное владение совершенно новой частью тела для человека намного проще, чем может показаться.

https://www.youtube.com/watch?v=UI-t21QcXM4
Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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