Ученые предлагают научиться пользоваться шестным пальцем

В свежем исследовании Кембриджского университета описывается, как неподготовленные люди освоили новую часть своего организма в кратчайшие сроки. Говорится о приспособлении "Третий большой палец" (Third Thumb), разработанном в рамках дипломного проекта дизайнером из Великобритании Даниэлем Клодом.

Фото: www.flickr.com by The U.S. Food and Drug Administration is licensed under are public domain in the United States