Космический грузовик "Прогресс" установили на ракету и привезли на стартовый комплекс: "Очень ждём старта"

Ракету "Союз-2.1а" с кораблём "Прогресс МС-27" доставили на стартовый комплекс

0:49 Your browser does not support the audio element. Наука

Ракета-носитель космического назначения "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-27" доставлена на стартовый комплекс 31-й площадки космодрома Байконур и установлена в вертикальное положение 27 мая, сообщили в понедельник в Роскосмосе.

Фото: Роскосмос by Космический центр "Южный" (ЦЭНКИ) is licensed under public domain

Накануне в РКК "Энергия" рассказали и показали на фото, как космический грузовик присоединяли к ракете в монтажно-испытательном корпусе космодрома.

"Старт 30 мая, очень ждём", — признались специалисты госкорпорации.

Ранее они рассказывали, как "Прогресс" испытывают и готовят к запуску. Он запланирован на 30 мая в 12:42:59 по московскому времени.