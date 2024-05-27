Космический грузовик "Прогресс" установили на ракету и привезли на стартовый комплекс: "Очень ждём старта"

Ракета-носитель космического назначения "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-27" доставлена на стартовый комплекс 31-й площадки космодрома Байконур и установлена в вертикальное положение 27 мая, сообщили в понедельник в Роскосмосе.
Накануне в РКК "Энергия" рассказали и показали на фото, как космический грузовик присоединяли к ракете в монтажно-испытательном корпусе космодрома.
"Старт 30 мая, очень ждём", — признались специалисты госкорпорации.
Ранее они рассказывали, как "Прогресс" испытывают и готовят к запуску. Он запланирован на 30 мая в 12:42:59 по московскому времени.
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