Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
РИА Новости: в Казахстане самая низкая цена газа для населения
Ветеринары ответили, почему кошки едят домашние растения
На турецком острове Бююкада начались протесты против туристических автобусов
Подними макияж на новый уровень: советы профессиональных визажистов
Спасаем баклажаны от жары
"Сбербанк Страхование": четверть россиян сталкиваются с проблемами при ремонте жилья
Продюсер Андрей Разин заявил, что Юрий Шатунов не носил нижнее бельё
Стоимость замены одного лифта выросла почти до 3 миллионов рублей
Правильная осанка- залог успеха
Космический грузовик "Прогресс" установили на ракету и привезли на стартовый комплекс: "Очень ждём старта"

Ракету "Союз-2.1а" с кораблём "Прогресс МС-27" доставили на стартовый комплекс

0:49
Наука

Ракета-носитель космического назначения "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-27" доставлена на стартовый комплекс 31-й площадки космодрома Байконур и установлена в вертикальное положение 27 мая, сообщили в понедельник в Роскосмосе.

Ракету "Союз-2.1а" с кораблём "Прогресс МС-27" доставили на стартовый комплекс
Фото: Роскосмос by Космический центр "Южный" (ЦЭНКИ) is licensed under public domain

Накануне в РКК "Энергия" рассказали и показали на фото, как космический грузовик присоединяли к ракете в монтажно-испытательном корпусе космодрома.

"Старт 30 мая, очень ждём", — признались специалисты госкорпорации.

Ранее они рассказывали, как "Прогресс" испытывают и готовят к запуску. Он запланирован на 30 мая в 12:42:59 по московскому времени.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Фикус Бенджамина начнёт выпускать листочки без остановки: раз в месяц подкормите растение этим средством — всего 1 ложка

Чтобы фикус Бенджамина порадовал отличным ростом, подкормите его этим средством.

Подкормка фикуса Бенджамина сахаром
Внесение компоста увеличит урожай чёрной смородины
Заряжаем чёрную смородину на щедрый урожай: вот что нужно внести под кусты в начале июня
Луковую муху прогоняю просто: готовлю простой раствор и опрыскиваю растения — о вредителе забываю
Толстянка быстро пойдёт в рост: подкормите её этим простым средством из аптеки — пышная крона обеспечена
Солдаты ВСУ уже открыто ненавидят Сырского и Зеленского Дмитрий Плотников Сербы получили ярлык "геноцидной нации". Не надо было Вучичу жать руку Биллу Клинтону Любовь Степушова Нетаньяху вляпался в "высшую лигу" современной политики, и теперь у Израиля проблемы Юрий Бочаров
Клубника, которая лежит на земле, не будет гнить при созревании: воспользуйтесь этими лайфхаками
Кошачьи сигналы: почему ваш пушистик переворачивается на спину и что это значит
Неожиданные преимущества плацкартных вагонов: что привлекает иностранцев и отталкивает россиян
Неожиданные преимущества плацкартных вагонов: что привлекает иностранцев и отталкивает россиян
Последние материалы
Подними макияж на новый уровень: советы профессиональных визажистов
Спасаем баклажаны от жары
"Сбербанк Страхование": четверть россиян сталкиваются с проблемами при ремонте жилья
Продюсер Андрей Разин заявил, что Юрий Шатунов не носил нижнее бельё
Стоимость замены одного лифта выросла почти до 3 миллионов рублей
Правильная осанка- залог успеха
Багажник на крыше автомобиля: что водителям нужно знать о законе и безопасности
Витю из "Брата" не просто так называли татарином
Возможно, в скором времени появится первое лекарство от ВЭБ
Адвокат Данилов: штрафы в отношении коммунальщиков не повышались 17 лет
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников