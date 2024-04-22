Узнали, зачем космический корабль "Прогресс МС-27" перед полётом помещают в вакуум

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РКК "Энергия" показала космический грузовик "Прогресс МС-27" в вакуумной камере

0:59
Наука

Космический грузовик "Прогресс МС-27", который должен в мае отправиться на МКС, поместили в вакуумную камеру. О подготовке корабля к полёту рассказала в соцсетях РКК "Энергия".

РКК "Энергия" показала космический грузовик "Прогресс МС-27" в вакуумной камере
Фото: РКК "Энергия" is licensed under public domain

В вакууме "Прогресс" проведёт несколько дней. За это время его проверят гелием на герметичность, кроме того, он хорошенько высохнет и очистится от газов.

До этого грузовик побывал в безэховой камере — не тихой в прямом смысле этого слова, а защищённой от радиоволн. Там проверили на электромагнитную совместимость электронику корабля, в том числе навигационное оборудование, благодаря которому он должен автоматически причалить к МКС.

Запуск транспортника "Прогресс МС-27" с космодрома Байконур запланирован на 30 мая. Это будет 180-й полёт аппарата серии "Прогресс" (из них 91 — к МКС).

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Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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