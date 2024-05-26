Россия отправила собственные спутники с 5G в космос

Россия отправила первые спутники с поддержкой 5G в космос

1:22 Your browser does not support the audio element. Наука

Отечественная организация с уже широко известным именем "Бюро 1440" объявила, что на орбиту были запущены спутники связи в количестве трех штук — они впервые для национальной космической сферы поддерживают работу по стандарту 5G NTN.

Фото: noirlab.edu by NOIRLab is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Надо отметить, что данная экспедиция, получившая название "Рассвет-2", уже не первая для "Бюро 1440" — спутники аналогичного назначения программы "Рассвет-1" отправились на орбиту летом в 2023 году и успешно справились с поставленными задачами, обеспечивая скорость передачи немного менее 50 Мбит/сек.

Кстати, аппараты "Рассвет-2" были разработаны за минимальные 14 месяцев, что можно назвать рекордом для отрасли, а по размерам и весу они практически вдвое превысили "участников" предыдущего проекта "Рассвет-1" благодаря более современному оборудованию.

Научные исследования в рамках программы "Рассвет-2" будут продолжаться несколько месяцев, а ее цель заключается в создании сервиса предоставления широкополосной спутниковой связи, обеспечивающего доступ к высокоскоростному интернету на всей территории страны. Планируется, что он будет запущен в 2027 году.