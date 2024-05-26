Россия готова к запуску новейшего радиолакационного спутника

РЦК "Прогресс" завершает работу над новейшим российским радиолакационным спутником

1:09 Your browser does not support the audio element. Наука

По информации от Дмитрия Баранова, занимающего должность руководителя РКЦ "Прогресс", специалисты предприятия уже завершают изготовление новейшего радиолокационного спутника "Обзор-Р" №1, который в ближайшее время будет отправлен в космос.

Фото: Официальный сайт Nasa is licensed under public domain

Кроме того, в центре начали работу над следующим "Обзор-Р" №2.

Спутники семейства "Обзор-Р" предназначены не только для получения изображений с орбиты — они способны передавать широкий спектр цифровой информации о земной поверхности и различных объектах, находящихся на ней. При этом наблюдение может вестись круглосуточно и в любую погоду, предоставляя фотографии в высоком разрешении и предлагая все преимущества радиолокации.

Ранее уже упоминалось о том, что "Обзор-Р" №1 дополнит группировку российских спутников в 2024 году вместе с другим радиолокационным аппаратом "Кондор-ФКА" №2, который будет заниматься радиолокацией льда (первый аппарат из серии "Кондор-ФКА" был запущен на орбиту весной 2023 года).