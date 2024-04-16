Наконец-то учёным это удалось: разгадана тайна структуры "сердца Плутона"

Внутри Плутона находятся остатки ядра другого космического тела

1:25 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, опубликованное в журнале Nature Astronomy, вводит в область интереса научного сообщества новые данные о структуре "сердца Плутона" (Tombaugh Regio), полученные космическим кораблем НАСА "Новые горизонты" в 2015 году.

Фото: nasa.gov by NASA is licensed under Public Domain

Эта область, известная своей яркой белой поверхностью и выдающимся размером, представляет собой уникальное явление, вызывающее множество вопросов среди астрономов.

Ранее считалось, что "сердце Плутона" могло образоваться в результате удара, который привел к изменениям в гравитационном поле планеты. Эта теория предполагала наличие подземного океана или других массивных структур, объясняющих гравитационную аномалию.

Однако новое исследование показывает, что моделирование столкновения Плутона с ледяным каменным объектом может в достаточной степени объяснить наблюдаемую структуру "сердца" без необходимости подземного океана. Результаты исследования указывают на возможное присутствие остатка ядра другого массивного тела под поверхностью Плутона.

Это открывает новые перспективы для понимания истории формирования этой загадочной планеты и ее спутников. Дополнительные исследования могут помочь уточнить происхождение и эволюцию "сердца Плутона" и его роли в формировании поверхностных особенностей планеты.