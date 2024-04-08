Этна пускает кольца из дыма, как завзятый курильщик

Этна начала пускать кольца из пара

1:10 Your browser does not support the audio element. Наука Экология Природа

С 3 апреля Этна, крупнейший действующий вулкан в Европе, пускает паровые кольца. Борис Бенке, учёный из Национального института геофизики и вулканологии Италии, рассказал газете La Repubblica, что происходит.

Фото: Flickr by gnuckx is licensed under Public domain

По его словам, причиной стало образование ещё одного отверстия в северо-восточном краю юго-восточного кратера Этны. Оттуда выходят раскалённые газы, которые конденсируются в форме колец и благодаря штилю долго не рассеиваются.

"Выделяются газ и пары, которые поднимаются к кратеру. Его стенки эти выхлопы задерживают, поэтому они выходят почти идеальной круглой формы. Эти паровые круги хорошо заметны сначала, а потом растворяются в атмосфере", — объясняет вулканолог.

Он сравнил вулкан с "курильщиком, выпускающим дымовые кольца". Явление это не очень частое — отмечалось в 2023 и 2000 годах, но тогда колец не было так много.

Последний раз Этна извергалась 12 ноября 2023 года. Тогда она посыпала пеплом два города и напугала их жителей инфернальными звуками из недр.

Этна пускает кольца