На Сицилии проснулся вулкан Этна

1:13 Your browser does not support the audio element. Наука Экология Природа

Новое извержение вулкана Этна произошло на острове Сицилия в воскресенье, сообщила La Sicilia со ссылкой на Национальный институт геофизики и вулканологии (INGV) в Катании.

Фото: La Sicilia

Активность проявляет юго-восточный кратер Этны. На высоте около 4500 метров над уровнем моря из него бьёт фонтан лавы. Ранее были зафиксированы выбросы пепла и взрывы в недрах вулкана.

Учёные INGV заверили, что нынешнее пробуждение Этны не повлияет на авиасообщение, не говоря уж о том, что вулканическая деятельность безопасна для окрестного населения.

«Жизнь идёт, как она и шла до извержения. Люди спокойно едут на работу», – подтвердила русскоязычная сицилийка Юлия.

По её словам, Этна бесчинствует регулярно, но нынешнее извержение было особенно впечатляющим.

«За полтора года жизни тут я такого сильного извержения не видела», – призналась девушка.

Этна – стратовулкан на восточном побережье Сицилии. С каждым извержением его высота меняется, но он всё равно остаётся высочайшим действующим вулканом в Европе.

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Извержение Этны