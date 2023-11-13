Новое извержение вулкана Этна произошло на острове Сицилия в воскресенье, сообщила La Sicilia со ссылкой на Национальный институт геофизики и вулканологии (INGV) в Катании.
Активность проявляет юго-восточный кратер Этны. На высоте около 4500 метров над уровнем моря из него бьёт фонтан лавы. Ранее были зафиксированы выбросы пепла и взрывы в недрах вулкана.
Учёные INGV заверили, что нынешнее пробуждение Этны не повлияет на авиасообщение, не говоря уж о том, что вулканическая деятельность безопасна для окрестного населения.
«Жизнь идёт, как она и шла до извержения. Люди спокойно едут на работу», – подтвердила русскоязычная сицилийка Юлия.
По её словам, Этна бесчинствует регулярно, но нынешнее извержение было особенно впечатляющим.
«За полтора года жизни тут я такого сильного извержения не видела», – призналась девушка.
Этна – стратовулкан на восточном побережье Сицилии. С каждым извержением его высота меняется, но он всё равно остаётся высочайшим действующим вулканом в Европе.
Добавьте Pravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках...
Глава "Садоводов России" и экс-депутат Госдумы Андрей Туманов, знакомый с Пугачёвой, прокомментировал всё происходящее с Примадонной.