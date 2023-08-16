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На Сицилии произошло извержение Этны: аэропорт закрылся и туристы оказались в ловушке

2:25
Туризм

Последний взрыв вулкана Этна снова потряс многих туристов, отдыхающих на популярном европейском курорте Сицилии. Чрезвычайная ситуация привела к закрытию аэропорта в Катании и стала причиной бедственного положения для отдыхающих, оказавшихся в ловушке на этом итальянском острове. Детали события раскрыты британским изданием The Sun.

На Сицилии произошло извержение Этны: аэропорт закрылся и туристы оказались в ловушке
Фото: Правда.Ру

Аэропорт Катании, являющийся ключевой туристической инфраструктурой страны, был вынужден временно прекратить все полеты из-за усиления активности Этны — действующего вулкана, возвышающегося на высоту 3 324 метров над уровнем моря, который вызывает страх у всей Европы.

Впечатляющий всплеск активности вулкана оказал сильное воздействие на туристические маршруты острова. После вспышки вулканической активности и распространения пепла в восточной части Сицилии, аэропорт Катании с 2:38 ночи по местному времени был вынужден приостановить обслуживание пассажиров. Официальный аккаунт аэропорта в социальных сетях сообщил:

"В связи с извержением вулкана Этна все рейсы отменены до 13:00 местного времени".

Вулкан Этна является одним из наиболее активных вулканов в Европе, привлекая внимание как ученых, так и туристов своей непредсказуемой деятельностью. Недавние извержения напоминают о мощи и непокорности сил природы. В прошлом вулканическая активность Этны также многократно влияла на туризм. Отмечается, что интенсивность выбросов варьируется - от небольших до значительных взрывов.

Прошлые извержения вулкана также ставили под угрозу безопасность туристов и местных жителей, а также приводили к разрушениям на территории острова. Тем не менее, аэропорт Катании продолжает выполнять важную роль одной из ключевых авиагаваней Европы для туристов. Прошлый год подтверждает популярность аэропорта: через него прилетели или улетели более 10 миллионов человек. Аэропорт обеспечивает воздушное сообщение с восточной частью Сицилии и предлагает более 200 рейсов в день, особенно активно - в летний сезон.

Ранее мы писали об июльском извержении вулкана на Яве. 

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Извержение вулкана Этна. Выбросы. Города буквально засыпало сажей
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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