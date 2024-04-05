Новое фото, снятое марсоходом Perseverance, озадачило людей: на нём запечатлён человек

Марсоход Perseverance нашёл на Марсе человеческое лицо

1:07 Your browser does not support the audio element. Наука

Новое фото, снятое Perseverance, озадачило многих интернет-пользователей: им кажется, что на нём запечатлён человек. Обсуждение этой темы развернулось на Reddit в сабреддите с характерным названием "Космическое порно".

Фото: NASA is licensed under public domains

Снимок был сделан 2 апреля правой навигационной камерой марсохода и опубликован NASA. Таких камер на аппарате две, они установлены на высоких кронштейнах.

Некоторые впечатлительные пользователи Reddit увидели на фото лицо, другие даже разглядели гениталии. Многие стали сравнивать сложившийся в их воображении образ с известными людьми.

— Портрет Карла Маркса. Марс коммунистический?!

— Это же Красная планета... — делятся впечатлениями они. Очередной пример парейдолии, отвечают им рассудительные скептики.

На Марсе немало элементов ландшафта, напоминающих лица. Самый известный — в Кидонии, сфотографирован АМС "Викинг-1" ещё в 1976 году. Вероятно, причиной может быть интенсивная бомбардировка метеоритами поверхности, по которой раньше текли реки.

Звуки Марса, записанные Perseverance