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Загадка марсианских железных метеоритов: почему они, как и земные, испещрены углублениями

Московский планетарий показал марсианские метеориты

1:20
Наука

Ещё недавно марсианскими метеоритами называли те, что прилетели к нам с Марса — скорее всего, куски его коры. Но всё изменилось после случайной находки марсоходом Opportunity железного метеорита на красной планете. Подробности раскрывает Московский планетарий на своей страничке ВКонтакте.

Московский планетарий показал марсианские метеориты
Фото: ВК Московского планетария is licensed under CC0

Конечно, на Марсе с его разреженной атмосферой куда больше метеоритов, чем на Земле. Но любопытно, что внешне космические пришельцы там не отличаются от тех, что упали на нашей планете.

Находка получила название Heat Shield Rock. Камень размером 20х30 см состоит из 93% железа, 7% никеля с примесями германия и галлия. Такой состав идентичен метеоритам IAB, попадающим на Землю.

Железные метеориты этого класса, найденные на нашей планете, всегда обильно испещрены так называемыми регмаглиптами (от др. греч. — высеченная трещина) — характерными углублениями, образующимися в результате "сверлящего" действия атмосферы.

Точно такими же отметинами покрыты марсианские метеориты. По мнению учёных, это может указывать на то, что 3,5 миллиарда лет назад, когда метеориты упали на Марс, он обладал гораздо более плотной атмосферой, чем сейчас — менее 1% от земной.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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