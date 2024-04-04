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Солнечный зонд Parker нырнул прямо в бурлящую атмосферу Солнца, и вот что он там "увидел"

Зонд NASA Parker впервые вошёл в корональный выброс массы Солнца

1:33
Наука

Солнечный зонд NASA Parker впервые наблюдал корональный выброс массы (КВМ) нашего светила буквально изнутри, сообщает во вторник Space.com.

Зонд NASA Parker впервые вошёл в корональный выброс массы Солнца
Фото: NASA is licensed under public domain

КВМ — это периодические мощные выплески солнечной плазмы. Если такое явление достанет до Земли, вспыхивают полярные сияния там, где их обычно не бывает, нарушается радиосвязь и работа спутников.

Parker, с каждым витком приближающийся к Солнцу, впервые попал аккурат внутрь такого извержения. К вящему восторгу физиков на Земле, потому что зарегистрировал турбулентность на его фланге.

Такие вихри под названием неустойчивость Кельвина-Гельмгольца наблюдаются в земных облаках при большой разнице скорости ветра на их краях, а на Солнце причиной служат возмущения его магнитного поля.

"Понимание турбулентности станет ключом к достижению более глубокого понимания эволюции и кинематики КВМ", — надеется гелиофизик из Университета Джорджа Мейсона Евангелос Паурис.

Parker запущен 12 августа 2018 года. С тех пор он вращается вокруг Солнца, с каждым витком приближаясь к нему. Сужать эту спираль ему помогает Венера своим тяготением, которое аппарат ловит, пролетая мимо. Сейчас зонд находится на расстоянии 11,5 солнечных радиусов, максимальное снижение составит 9,5 радиусов в 2025 году, после чего он, скорее всего, не выдержит адского жара.

Динамика магнитного поля Солнца
Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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