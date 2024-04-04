Солнечный зонд Parker нырнул прямо в бурлящую атмосферу Солнца, и вот что он там "увидел"

Солнечный зонд NASA Parker впервые наблюдал корональный выброс массы (КВМ) нашего светила буквально изнутри, сообщает во вторник Space.com.
КВМ — это периодические мощные выплески солнечной плазмы. Если такое явление достанет до Земли, вспыхивают полярные сияния там, где их обычно не бывает, нарушается радиосвязь и работа спутников.
Parker, с каждым витком приближающийся к Солнцу, впервые попал аккурат внутрь такого извержения. К вящему восторгу физиков на Земле, потому что зарегистрировал турбулентность на его фланге.
Такие вихри под названием неустойчивость Кельвина-Гельмгольца наблюдаются в земных облаках при большой разнице скорости ветра на их краях, а на Солнце причиной служат возмущения его магнитного поля.
"Понимание турбулентности станет ключом к достижению более глубокого понимания эволюции и кинематики КВМ", — надеется гелиофизик из Университета Джорджа Мейсона Евангелос Паурис.
Parker запущен 12 августа 2018 года. С тех пор он вращается вокруг Солнца, с каждым витком приближаясь к нему. Сужать эту спираль ему помогает Венера своим тяготением, которое аппарат ловит, пролетая мимо. Сейчас зонд находится на расстоянии 11,5 солнечных радиусов, максимальное снижение составит 9,5 радиусов в 2025 году, после чего он, скорее всего, не выдержит адского жара.
У кошек также имеется свой собственный список неприязненных типов хозяев, с которыми они предпочитают не иметь дела на постоянной основе.