В России разработан новый алгоритм, улучшающий судоходство в Арктике

В России разработали новый алгоритм, способный более точно рассчитывать соленость морской воды

1:38 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из двух лабораторий координационного центра "Плавучий университет" Московского физико-технического института разработали новый алгоритм, позволяющий более точно рассчитывать соленость морской воды по спутниковым данным. Эта разработка имеет большое значение для организации грузоперевозок по Северному морскому пути.

Фото: commons.wikimedia.org by Tuomas Romu is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

Дело в том, что лед, образующийся из опресненных вод, значительно прочнее льда из соленой морской воды. Поэтому крайне важно учитывать этот фактор при планировании маршрутов ледокольных судов в Арктике. Используя методы машинного обучения, данные многолетних экспедиций в российской Арктике и новый алгоритм, ученым удалось существенно повысить точность прогнозов картирования областей формирования прочного пресного льда в этом регионе.

Разработка особенно актуальна для организации ледовых проводок по трассе Северного морского пути, где наблюдаются сложные ледовые условия, включая обширные участки, покрытые пресным льдом. Применение новой технологии позволит значительно сэкономить время и ресурсы при прокладке и организации ледокольных маршрутов по морям Арктики.

В сезоне 2023/2024 года "Росатом" впервые организовал круглогодичную навигацию в восточной части Северного морского пути, что требует более качественного подхода к мониторингу и прогнозированию ледовой обстановки в этом недостаточно изученном районе. В дальнейшем ученые планируют подготовить разработанный алгоритм для использования в промышленности, интерес к нему уже проявила крупнейшая российская судоходная компания "Совкомфлот".