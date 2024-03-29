Ученые выяснили, что алкоголизм разрушает тормозные сети мозга

PsyMed: алкоголь делает мозг невосприимчивым к некоторым видам терапии

1:49 Your browser does not support the audio element. Наука

Британские ученые из Кембриджского университета провели исследование, посвященное воздействию длительного употребления алкоголя на структуры мозга. В результате их работы было выяснено, что алкоголизм серьезно повреждает определенные мозговые сети, что может сделать некоторые современные методы терапии алкогольной зависимости менее эффективными. Исследование этих аспектов было опубликовано в научном журнале Psychological Medicine (PsyMed).

Фото: commons.wikimedia.org by Pashadizel is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Для своего исследования команда ученых использовала одну из форм транскраниальной магнитной стимуляции, известную как CPAS, с целью усиления способности мозга сопротивляться желанию потреблять алкоголь.

Суть метода CPAS заключается во воздействии парными магнитными импульсами на определенные области мозговой коры для укрепления нейронных связей. Это позволяет восстанавливать или улучшать проводимость нейронных сетей, отвечающих за различные процессы, включая контроль над импульсами.

В исследовании участвовали 55 человек, из которых 20 имели диагностированное расстройство употребления алкоголя. Все участники проходили магнитную стимуляцию. Оказалось, что у здоровых людей метод CPAS успешно подавляет различные импульсы, сокращая время реакции на торможение. Однако этот же метод оказался неэффективным у пациентов с алкогольной зависимостью.

"Отсутствие улучшений подразумевает, что длительное употребление алкоголя может изменить реакцию мозга на нейромодуляционные воздействия, такие как CPAS, возможно, из-за нейроадаптивных изменений, вызванных длительным воздействием алкоголя. Эти изменения могут повлиять на механизмы нейропластичности мозга, делая его менее податливым к благотворному воздействию магнитной стимуляции на мозговой контроль", — отмечают исследователи.