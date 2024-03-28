От древней гидравлической системы до нефтяного завода: раскопки в городе Тлателолко раскрывают удивительную историю Мексики

INAH: археологи обнаружили древнюю гидравлическую систему в городе Тлателолко

1:27 Your browser does not support the audio element. Наука

Археологические исследования, проведенные в древнем городе Мехико — Тлателолко под руководством Национального института антропологии и истории (INAH), обнаружили артефакты, освещающие технологические и инженерные достижения этого древнего поселения.

Фото: Openverse by Arkhipova Marina is licensed under CC BY 4.0

Исследователи под руководством координатора Тулио Кордеро Эрнандеса обнаружили часть северной границы Тлателолко, что позволило восстановить облик исторического поселения. Эти раскопки позволили проследить различные периоды активности, начиная от создания нефтяного завода "Ла Полар" в конце 20-го века и до более ранних эпох, включая период, когда городом управляли европейские мигранты, основавшие предприятие по производству дрожжей.

Наиболее важные открытия включают в себя пирс и гидравлические системы, состоящие из сети каналов различных размеров. Предполагается, что эти системы использовались для ирригации полей, дренажа и даже навигации. Археологи также отмечают изменения в архитектуре, включая различия в строительстве стен и лестниц, отражающие изменения в использовании города со временем, сообщает INAH.

Эти открытия значительно углубляют наше понимание о повседневной жизни древних жителей Мехико-Тлателолко и сложной инфраструктуре города. История этого поселения, сочетающая в себе элементы древних культур и влияние испанского завоевания, продолжает раскрываться благодаря усилиям археологов и исследователей.