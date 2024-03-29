Историческое взрывное подводное извержение: Санторини хранит тайны

Научное бурение раскрывает историческую тайну вулканического архипелага Санторини

2:10 Your browser does not support the audio element. Наука

Группа международных ученых под руководством доктора Штеффена Каттерольфа из Центра океанических исследований Гельмгольца GEOMAR в Киле впервые выявила свидетельства исторического подводного извержения вулкана Камени на острове Санторини. Их открытия, опубликованные в Nature Geoscience, включают в себя обнаруженные недавно отложения пемзы и пепла, подтверждающие исторические записи о подводном извержении в 726 году нашей эры.

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Санторини, группа греческих островов, известна своими белоснежными домами с голубыми крышами и является не только туристическим местом, но и одним из наиболее изученных вулканических архипелагов в мире. Эти острова, расположенные в кругу, образуют край затопленной кальдеры, оставленной прошлыми извержениями.

В центре этой кальдеры находится активный вулкан Камени, вершины которого образуют острова Палеа Камени (Старый сгоревший остров) и Нью Камени (Новый сгоревший остров). Санторинский архипелаг сформировался после разрушительного минойского извержения около 3600 лет назад, которое породило огромное количество пепла и пемзы и в конечном итоге привело к образованию знаменитых кальдерных стен Санторини.

Тем не менее, история Санторини знает и другие обвалы кальдеры. Ведущий автор исследования, Йонас Прейне, отмечает, что по меньшей мере пять таких событий было зафиксировано за последние полмиллиона лет. Санторини, как и другие крупные вулканические системы, проходит через кальдерные циклы, и в настоящее время находится в фазе накопления магмы.

Недавние исследования, проведенные группой ученых из GEOMAR, а также Международной экспедицией IODP 398 "Вулканическое поле Греческой дуги", предоставили новое понимание вулканического поведения Санторини. Путем бурения команде удалось обнаружить доказательства мощного подводного извержения в 726 году нашей эры.

Эти открытия подтверждают значимость изучения подводных извержений и их потенциальной опасности, особенно на ранних стадиях формирования кальдеры.