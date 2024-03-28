Названо опасное последствие колебаний веса

Группа международных ученых под руководством специалистов из университета Эмори в США пришла к выводу, что значительные колебания в весе могут увеличить риск возникновения инфаркта и инсульта. Эти результаты были опубликованы в журнале JAMA Network Open.
В рамках исследования была проанализирована информация о состоянии здоровья 92 363 участников из программы Million Veteran Program (крупный научный проект, представляющий собой биобанк генетических данных), а также 65 047 испытуемых, данные о которых были предоставлены биобанком Великобритании.
Было выявлено, что значительные изменения в индексе массы тела (ИМТ) коррелируют с увеличением риска сердечно-сосудистых заболеваний на 16%.
После корректировки на возраст, пол, показатели систолического артериального давления, уровень общего холестерина и липопротеидов высокой плотности в крови, статус курения, наличие диабета и прием статинов (препаратов для снижения уровня холестерина), стало очевидно, что изменения в весе, включая как потерю, так и набор, могут также повысить риск сердечного приступа и инсульта.
Для выявления механизмов, лежащих в основе связи между изменениями в ИМТ и ухудшением состояния сердца, требуются дополнительные исследования.
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