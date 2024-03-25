На МКС ждут "Союз", чтобы запустить фабрику 3D-печати органов. Сделает это космонавт Олег Кононенко

РКК "Энергия": космонавт Кононенко собирается напечатать кровеносные сосуды

1:01 Your browser does not support the audio element. Наука

Космонавт Олег Кононенко, работающий сейчас на МКС, попробует напечатать кровеносные сосуды и другие трубчатые органы человеческого организма, сообщили в воскресенье в РКК "Энергия".

Фото: TG РКК "Энергия" is licensed under public domain

Биопринтер уже на орбите. Более того, на нём уже пробовали вырастить ткани хрящей, поджелудочной железы и кости.

Трубчатые "запчасти" человеческого организма, такие как кровеносные сосуды или уретра, сложнее в изготовлении. Сейчас запущенный со второй попытки "Союз МС-25" везёт на МКС "расходники" — пластины с эффектом памяти формы, на которые нанесён слой клеток.

Строго говоря, устройство, с которым экспериментируют на МКС — не совсем принтер. Органы в нём выращиваются из тканевых сфероидов — живых "кирпичиков", каждый из которых содержит от 1 до 30 тысяч клеток — под воздействием магнитного поля. Используемые для этого парамагнитные соединения весьма токсичны, а невесомость позволяет обойтись их малой концентрацией.