Будущее уже здесь: уникальный 9-мм пистолет, который знает своего владельца

В конце марта в США начнутся поставки первых в истории "умных пистолетов"

1:26 Your browser does not support the audio element. Наука

Первая партия 9-мм Smart-пистолетов, созданных американской фирмой Biofire, подготавливается к выпуску на американский рынок. Это новое оружие представляется как "интеллектуальное", активирующееся только в руках своего владельца. Сообщает об этом РИА "Новости".

Фото: flickr.com by U.S. Department of Defense Current Photos is licensed under Commons, the free media repository

Новый пистолет оснащен системами идентификации отпечатков пальцев и 3D-лиц, обеспечивая работу только с определенным пользователем.

Если контакт с рукой прерывается, оружие моментально блокируется, но для разблокировки достаточно сжать рукоять. Возможность настройки пистолета для одного или нескольких пользователей позволяет исключить несанкционированный доступ к оружию.

Оно не подключается к внешним сетям, доступ к пистолету осуществляется только через портативную док-станцию Smart Dock с сенсорным экраном.

Интеллектуальный пистолет Biofire активируется без лишних действий - достаточно взять его в руки для мгновенной разблокировки. Оружие работает от литий-ионной батареи с длительным сроком службы, а его дизайн предусматривает возможность настройки для правшей или левшей. Пистолет использует патрон 9x19 мм и имеет магазин на 10 или 15 патронов. Цена составляет 1499 долларов.

Первые пистолеты будут доступны ограниченному кругу покупателей уже в конце марта, а позже станут доступны для свободной продажи.