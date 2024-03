Будущее уже здесь: уникальный 9-мм пистолет, который знает своего владельца

Первая партия 9-мм Smart-пистолетов, созданных американской фирмой Biofire, подготавливается к выпуску на американский рынок. Это новое оружие представляется как "интеллектуальное", активирующееся только в руках своего владельца. Сообщает об этом РИА "Новости".

Фото: flickr.com by U.S. Department of Defense Current Photos is licensed under Commons, the free media repository