MP: воздействие на ряд нейронов снижает тягу к спиртному у пациентов с ПТСР

Нейробиологи нашли новый путь лечения алкоголизма у людей, переживших травмы

1:49 Your browser does not support the audio element. Наука

Американские нейробиологи из Исследовательского института Скриппс в Калифорнии выявили новый подход к лечению алкогольной зависимости у пациентов, страдающих от посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). Результаты исследования опубликованы в научном журнале Molecular Psychiatry (MP).

Фото: Wikipedia by Fabio Ingrosso is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license.

Люди с ПТСР часто испытывают непреодолимое желание употреблять алкоголь в попытке справиться с тревогой, депрессией и другими последствиями пережитой травмы. Временное облегчение от алкоголя может быть замечено, однако в долгосрочной перспективе это приводит к более серьезным последствиям.

Ранее проведенные исследования показали, что кортикотропин-рилизинг-фактор (CRF) играет важную роль в реакциях на стресс и поведении, связанном с употреблением алкоголя. Это связано с его воздействием на центральную миндалину, область мозга, ответственную за обработку страха и стресса.

Группа ученых под руководством Роберто создала модель симуляции симптомов, наблюдаемых у людей с сочетанием ПТСР и алкогольной зависимости, используя лабораторных крыс. Эти симптомы включали агрессию, тревогу, нервозность и нарушение сна.

Исследование включало 121 крысу. Животных подвергали удару током, а затем предлагали им алкогольную напиток. Крысы, подвергнутые электрошоку, охотнее употребляли алкоголь, чем те, кто избежал травмы.

Далее пострадавшие крысы подвергались процедуре подавления CRF-нейронов с использованием специальных препаратов. Подавление CRF в центральной миндалине не привело к устранению тревожности, однако снизило желание к алкоголю после стресса.

По мнению исследователей, их открытие может послужить основой для разработки новых методов лечения алкоголизма при ПТСР.