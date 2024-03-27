MP: воздействие на ряд нейронов снижает тягу к спиртному у пациентов с ПТСР

Американские нейробиологи из Исследовательского института Скриппс в Калифорнии выявили новый подход к лечению алкогольной зависимости у пациентов, страдающих от посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). Результаты исследования опубликованы в научном журнале Molecular Psychiatry (MP).
Люди с ПТСР часто испытывают непреодолимое желание употреблять алкоголь в попытке справиться с тревогой, депрессией и другими последствиями пережитой травмы. Временное облегчение от алкоголя может быть замечено, однако в долгосрочной перспективе это приводит к более серьезным последствиям.
Ранее проведенные исследования показали, что кортикотропин-рилизинг-фактор (CRF) играет важную роль в реакциях на стресс и поведении, связанном с употреблением алкоголя. Это связано с его воздействием на центральную миндалину, область мозга, ответственную за обработку страха и стресса.
Группа ученых под руководством Роберто создала модель симуляции симптомов, наблюдаемых у людей с сочетанием ПТСР и алкогольной зависимости, используя лабораторных крыс. Эти симптомы включали агрессию, тревогу, нервозность и нарушение сна.
Исследование включало 121 крысу. Животных подвергали удару током, а затем предлагали им алкогольную напиток. Крысы, подвергнутые электрошоку, охотнее употребляли алкоголь, чем те, кто избежал травмы.
Далее пострадавшие крысы подвергались процедуре подавления CRF-нейронов с использованием специальных препаратов. Подавление CRF в центральной миндалине не привело к устранению тревожности, однако снизило желание к алкоголю после стресса.
По мнению исследователей, их открытие может послужить основой для разработки новых методов лечения алкоголизма при ПТСР.
ФСБ обнаружила 4 млн иностранной валюты и шесть премиальных авто у обвиняемого в рейдерстве директора минэкономразвития.