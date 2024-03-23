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Открытие в США: таблетки, заменяющие физические упражнения. Новый прорыв в лечении болезней

Американские учёные придумали таблетку, заменяющую спортзал

1:57
Наука

В Соединённых Штатах создали препарат, который эмулирует результаты физических упражнений. Этот препарат предназначен не только для тех, кто не желает заниматься спортом, а в первую очередь для помощи в лечении мышечной атрофии и нейродегенеративных заболеваний.

Американские учёные придумали таблетку, заменяющую спортзал
Фото: https://search.creativecommons.org/ by by Крисморозова is licensed under is licensed under CC BY-SA 4.0.

Университет Вашингтона в Сент-Луисе сообщил о достижениях специалистов из Медицинской школы этого университета. Они разработали метод замещения физических упражнений путём принятия таблеток, которые воспроизводят эффекты тренировок, в первую очередь способствуя улучшению метаболизма, укреплению мышц и росту мышечной ткани.

Созданный американскими учёными препарат имитирует эти эффекты, что помогает пациентам компенсировать последствия старения и заболеваний, которые мешают им заниматься физической активностью.

Кроме того, у этого нового лекарства есть ещё одно полезное свойство: оно способно противостоять негативным эффектам других препаратов, включая инновационные средства для похудения, которые приводят к потере мышечной массы.

Физические упражнения инициируют метаболические изменения через активацию специфических белков, известных как эстроген-связанные рецепторы (ERR), существующие в трех видах: ERRα, ERRβ и ERRγ.

Исследователями были созданы соединения SLU-PP-332, которые активируют все три формы, включая самую сложную, ERRα. Она ответственна за адаптацию к стрессу, вызванному физическими упражнениями, а также за ряд других важных физиологических процессов в мышцах.

Эксперименты на мышах показали, что это соединение способствует росту устойчивых к усталости видов мышечных волокон и улучшает выносливость животных при физической нагрузке.

Активация рецепторов ERR также препятствует процессам, происходящим в мозге у пациентов с болезнью Альцгеймера, деменцией и другими нейродегенеративными заболеваниями.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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