Открытие в США: таблетки, заменяющие физические упражнения. Новый прорыв в лечении болезней

В Соединённых Штатах создали препарат, который эмулирует результаты физических упражнений. Этот препарат предназначен не только для тех, кто не желает заниматься спортом, а в первую очередь для помощи в лечении мышечной атрофии и нейродегенеративных заболеваний.

Фото: https://search.creativecommons.org/ by by Крисморозова is licensed under is licensed under CC BY-SA 4.0.