Напомнит пенсионерам о временах, когда трава была зеленее, а дети маленькими: в Германии ученые представили робота-внука

Фирма Navel Robotics разработала робота Эмму для использования в учреждениях для престарелых в Германии.
Эмма, с высотой всего 0,7 метра, активно взаимодействует с пожилыми постояльцами, напоминая им о временах, когда их дети были маленькими. Она способна анализировать лица собеседников и читать их эмоции, что помогает налаживать зрительное взаимодействие.
Основанная на искусственном интеллекте, Эмма обладает способностью шутить в подходящий момент, выслушивать истории собеседников и задавать интересные вопросы. Руководитель одного из домов престарелых Ванесса Мюнценмайер отмечает, что Эмма прекрасно устанавливает контакт с пожилыми людьми, делая их более открытыми и развивая у них чувство принадлежности, сообщает Gismeteo.
После успешного завершения тестирования, роботы-внуки, подобные Эмме, будут выпускаться серийно, предположительно по стоимости около 48 тысяч евро.
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