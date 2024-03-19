Напомнит пенсионерам о временах, когда трава была зеленее, а дети маленькими: в Германии ученые представили робота-внука

Компания Navel Robotics разработала робота-внука для пенсионеров в Германии

0:58 Your browser does not support the audio element. Наука

Фирма Navel Robotics разработала робота Эмму для использования в учреждениях для престарелых в Германии.

Фото: Wikipedia by Daimler und benz Stiftung is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Germany

Эмма, с высотой всего 0,7 метра, активно взаимодействует с пожилыми постояльцами, напоминая им о временах, когда их дети были маленькими. Она способна анализировать лица собеседников и читать их эмоции, что помогает налаживать зрительное взаимодействие.

Основанная на искусственном интеллекте, Эмма обладает способностью шутить в подходящий момент, выслушивать истории собеседников и задавать интересные вопросы. Руководитель одного из домов престарелых Ванесса Мюнценмайер отмечает, что Эмма прекрасно устанавливает контакт с пожилыми людьми, делая их более открытыми и развивая у них чувство принадлежности, сообщает Gismeteo.

После успешного завершения тестирования, роботы-внуки, подобные Эмме, будут выпускаться серийно, предположительно по стоимости около 48 тысяч евро.