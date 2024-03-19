Microsoft пожалел россиян: облачные сервисы закроют только для компаний

RTVI: Microsoft не будет блокировать облачные сервисы российским пользователям

0:54 Your browser does not support the audio element. Наука Технологии

Санкции Microsoft против России не затронут пользователей — физических лиц, передаёт в понедельник RTVI со ссылкой на источник на IT-рынке.

Фото: Flickr by Ajay Suresh is licensed under CC BY 2.0

Ранее корпорация разослала своим российским клиентам предупреждение о прекращении с 20 марта доступа к облачным сервисам — во исполнение санкций 12-го пакета ЕС.

Собеседник издания уточнил условия предстоящих ограничений.

"Представители компании сообщили корпоративным клиентам, что не будут блокировать продукты физических пользователей в ночь с 20 на 21 марта. Отключения грозят только тем компаниям, которые зарегистрированы на территории России", — говорится в сообщении.

Неясно пока, что будет с данными российских компаний в облаках после их блокировки.

Продажи продуктов Microsoft в России остановлены ещё в марте 2022 года.