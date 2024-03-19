Microsoft пожалел россиян: облачные сервисы закроют только для компаний

Санкции Microsoft против России не затронут пользователей — физических лиц, передаёт в понедельник RTVI со ссылкой на источник на IT-рынке.
Ранее корпорация разослала своим российским клиентам предупреждение о прекращении с 20 марта доступа к облачным сервисам — во исполнение санкций 12-го пакета ЕС.
Собеседник издания уточнил условия предстоящих ограничений.
"Представители компании сообщили корпоративным клиентам, что не будут блокировать продукты физических пользователей в ночь с 20 на 21 марта. Отключения грозят только тем компаниям, которые зарегистрированы на территории России", — говорится в сообщении.
Неясно пока, что будет с данными российских компаний в облаках после их блокировки.
Продажи продуктов Microsoft в России остановлены ещё в марте 2022 года.
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