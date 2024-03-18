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Неизвестные науке вирусы высвободятся из вечной мерзлоты: вирусолог рассказала, стоит ли нам их опасаться на самом деле

Вирусолог Малинникова заявила об угрозе появления новых вирусов из вечной мерзлоты

1:29
Наука

Вечная мерзлота, которая тает из-за глобального потепления, может освободить замороженные вирусы и бактерии, включая ранее неизвестные науке.

Вирусолог Малинникова заявила об угрозе появления новых вирусов из вечной мерзлоты
Фото: Wikipedia by Manuel Almagro Rivas is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Этот процесс уже происходит, что подтверждается случаем с сибирской язвой. Возможно, эти патогены могут вызвать вспышки заболеваний, но существующие вакцины и превентивные меры медицинских служб вероятно помогут предотвратить массовую зараженность.

Иммунитет некоторых людей может оказаться эффективным против этих вновь высвобожденных вирусов. Ученые уже знают многое о вирусах, хранящихся в вечной мерзлоте, в том числе изучили вирус испанского гриппа, выявив его ответственность за пандемию начала XX века, сообщает Общественная Служба Новостей со ссылкой на слова завкафедры вирусологии РМАНПО Минздрава, доктора медицинских наук Елены Малинниковой.

Современные медицинские службы осознают потенциальную угрозу от размороженных вирусов и бактерий и активно работают над их изучением и предотвращением возможных последствий. Археологические вирусные исследования позволяют выявить и изучить патогены из прошлого. Вакцинация и правильная обработка биологического материала играют ключевую роль в предотвращении распространения вирусов.

Таким образом, несмотря на потенциальные угрозы, адаптация высвободившихся вирусов к новым условиям будет медленной, а существующие вакцины и иммунитет человека могут предотвратить их распространение.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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