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Едят не только свои экскременты, но и чужие: ученые нашли объяснение необычной копрофилии диких птиц

Biological Reviews: дикие птицы поедают помет для восполнения бактерий кишечника

1:19
Наука

Исследование, проведенное учеными из Университета Южной Австралии, обнаружило необычную пищевую привычку многих видов птиц — копрофилию, то есть поедание экскрементов.

Biological Reviews: дикие птицы поедают помет для восполнения бактерий кишечника
Фото: Flickr: Lappet-faced vulture by Jerry Pank is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Это поведение, ранее известное у насекомых, млекопитающих и некоторых домашних птиц, оказалось распространено и среди диких пернатых. Исследователи обнаружили такие привычки у страусов, куропаток, уток, стервятников, клестов, буревестников, сорок и других видов.

Различные виды птиц имеют разные предпочтения в пище — некоторые едят помет своего вида, в то время как другие предпочитают экскременты других животных, таких как собаки, киты, тюлени и даже горные львы. Ученые предполагают, что это поведение может помочь восстановлению баланса полезных бактерий в кишечнике птиц, аналогично тому, как трансплантация фекалий у человека, сообщает Biological Reviews.

Интересно, что недавние исследования показали, что страусы кормят своих детенышей собственными экскрементами, что способствует быстрому созреванию микробиома кишечника у птенцов. Ученые считают, что это поведение может помочь сохранить гнездо в чистоте и помогать взрослым птицам поддерживать баланс питательных веществ и микробов.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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