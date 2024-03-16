Едят не только свои экскременты, но и чужие: ученые нашли объяснение необычной копрофилии диких птиц

Исследование, проведенное учеными из Университета Южной Австралии, обнаружило необычную пищевую привычку многих видов птиц — копрофилию, то есть поедание экскрементов.
Это поведение, ранее известное у насекомых, млекопитающих и некоторых домашних птиц, оказалось распространено и среди диких пернатых. Исследователи обнаружили такие привычки у страусов, куропаток, уток, стервятников, клестов, буревестников, сорок и других видов.
Различные виды птиц имеют разные предпочтения в пище — некоторые едят помет своего вида, в то время как другие предпочитают экскременты других животных, таких как собаки, киты, тюлени и даже горные львы. Ученые предполагают, что это поведение может помочь восстановлению баланса полезных бактерий в кишечнике птиц, аналогично тому, как трансплантация фекалий у человека, сообщает Biological Reviews.
Интересно, что недавние исследования показали, что страусы кормят своих детенышей собственными экскрементами, что способствует быстрому созреванию микробиома кишечника у птенцов. Ученые считают, что это поведение может помочь сохранить гнездо в чистоте и помогать взрослым птицам поддерживать баланс питательных веществ и микробов.
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