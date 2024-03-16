Одно из древнейших свидетельств международной торговли найдено в Иудейских горах: назван неординарный способ использования древней монеты

Израильские археологи обнаружили древний разломанный шекель в Иудейских горах

1:41 Your browser does not support the audio element. Наука

В рамках археологических раскопок в Иудейских горах, расположенных недалеко от Иерусалима, израильские археологи обнаружили уникальную находку — две половинки серебряной монеты, имеющей достоинство в один шекель.

Фото: Wikipedia by Dr._Colleen_Morgan is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Они датируются VI-V веками до нашей эры. Это представляет собой редчайший случай, так как до настоящего времени на территории Израиля были найдены всего лишь шесть аналогичных монет.

Монеты были обнаружены внутри одной из комнат четырехкомнатного дома, который принадлежал поселению, активному в эпоху Первого храма (950-586 годы до нашей эры). В этой же комнате были найдены и каменные весы в форме полусферы, предположительно использовавшиеся для взвешивания драгоценных металлов, специй и прочих ценных товаров.

Исследователи утверждают, что половинки монеты, обладающие весом 11,07 грамма, могли быть использованы в качестве гирь при взвешивании. На поверхности монеты была выгравирована древнеегипетская иератическая аббревиатура слова "шекель", что свидетельствует о том, что шекель был стандартным мерилом веса в торговле во времена Иудейского царства, сообщает Управление древностей Израиля.

Эта находка признана одним из ранних свидетельств использования монет в торговле. На тот момент торговля между государствами только начинала переходить от системы расчетов кусками серебра к использованию отчеканенных монет. Считается, что данная монета была отчеканена за пределами Иудеи, вероятно, на территории современных Греции, Турции или Кипра, согласно выводам археологов.