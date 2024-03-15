На МКС изучили влияние невесомости на глаза, чтобы понять, как будут себя чувствовать космонавты в полёте на Марс

Роскосмос: в рамках эксперимента на МКС экипажу провели обследование глаз

1:07 Your browser does not support the audio element. Наука

Российские космонавты на МКС провели эксперимент по изучению влияния невесомости на зрение, сообщили в пятницу в Роскосмосе.

Фото: Роскосмос is licensed under CC0

В рамках эксперимента участникам 70-й длительной экспедиции проверили глаза при помощи ультразвукового исследования и оптической когерентной томографии, уточнили в госкорпорации.

Ранее Центр космических полётов NASA провёл масштабный наземный эксперимент с участием добровольцев, которые подолгу лежали вниз головой на наклонённых кроватях. Специалисты намеревались выяснить причины помутнения зрения и головных болей, на которые жаловались многие астронавты, вернувшиеся из продолжительных орбитальных командировок.

Согласно опубликованным в научном журнале JAMA Ophthalmology результатам, основной вред сетчатке и сосудистой оболочке глаз наносит микрогравитация; состав воздуха, радиация и другие факторы были исключены.

Исследования в этом направлении должно помочь минимизировать вред здоровью экипажам будущих длительных перелётов на Луну и Марс, особенно с учётом того, что медицинская помощь там возможна только дистанционная.

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