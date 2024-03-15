На МКС изучили влияние невесомости на глаза, чтобы понять, как будут себя чувствовать космонавты в полёте на Марс

Российские космонавты на МКС провели эксперимент по изучению влияния невесомости на зрение, сообщили в пятницу в Роскосмосе.
В рамках эксперимента участникам 70-й длительной экспедиции проверили глаза при помощи ультразвукового исследования и оптической когерентной томографии, уточнили в госкорпорации.
Ранее Центр космических полётов NASA провёл масштабный наземный эксперимент с участием добровольцев, которые подолгу лежали вниз головой на наклонённых кроватях. Специалисты намеревались выяснить причины помутнения зрения и головных болей, на которые жаловались многие астронавты, вернувшиеся из продолжительных орбитальных командировок.
Согласно опубликованным в научном журнале JAMA Ophthalmology результатам, основной вред сетчатке и сосудистой оболочке глаз наносит микрогравитация; состав воздуха, радиация и другие факторы были исключены.
Исследования в этом направлении должно помочь минимизировать вред здоровью экипажам будущих длительных перелётов на Луну и Марс, особенно с учётом того, что медицинская помощь там возможна только дистанционная.
Удобрение этим средством укрепит рассаду.