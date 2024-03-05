Как быть, если заболел на орбите: супераптечка и другие секреты космического лечения

Космонавт Кононенко рассказал детям, кто лечит экипаж МКС

1:06 Your browser does not support the audio element. Наука

В случае болезни космонавты лечат друг друга под чутким руководством врачей на земле, объяснил командир российского экипажа МКС Олег Кононенко в программе "Королёв ТВ".

Фото: Роскосмос is licensed under public domain

Самые юные участники шоу "Пять вопросов космонавту" спросили, как поступают на орбите, если, не дай бог, кто-нибудь приболеет.

"У нас есть медицинская укладка по всем перечням заболеваний и травм, которые возможны в космосе. И если что-то подобное происходит, у нас есть прямая связь — мы немедленно связываемся с нашим полётным врачом, который и вырабатывает для нас план лечения", — ответил Кононенко.

В космической аптечке, по его словам, чего только нет.

"У нас бортовая аптечка очень обширная, включает практически все медицинские направления, начиная от кардиологии, хирургии и заканчивая стоматологией. На земле тренируемся оказывать самовзаимопомощь, поэтому у нас есть всё, для того чтобы самих себя вылечить", — заверил космонавт.

В любом случае на дежурстве в ЦУПе работает медицинская группа, готовая всегда помочь дистанционно, заключил он.