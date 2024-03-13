Россия входит в число десяти лидирующих стран по внедрению искусственного интеллекта

Глава Министерства экономического развития Российской Федерации Максим Решетников на выставке "Россия" сообщил, что Россия вошла в топ-10 стран по использованию искусственного интеллекта.
"Россия по объему совокупных вычислительных мощностей входит в топ-10 стран-лидеров, а общий уровень внедрения искусственного интеллекта в приоритетных направлениях экономики составил 31,5%", — сообщил Максим Решетников на пленарной сессии "Искусственный интеллект — главная технология XXI века" отраслевого Дня Искусственного интелекта.
Решетников отметил важность мотивирования тех, кто еще не интегрировал искусственный интеллект в свою деятельность.
Директор по Big Data в МТС, Виктор Кантор, ранее подчеркнул, что в России развитие искусственного интеллекта будет вестись по нескольким направлениям. Среди них — прогнозирование рисков и использование в коммерческих целях для достижения различного рода экономических эффектов.
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