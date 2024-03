Россия входит в число десяти лидирующих стран по внедрению искусственного интеллекта

Глава Министерства экономического развития Российской Федерации Максим Решетников на выставке "Россия" сообщил, что Россия вошла в топ-10 стран по использованию искусственного интеллекта.

Фото: commons.wikimedia.org by Uses of Wikidata Infobox is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository