Откровение исследования: смартфон в 6 лет — причина психических проблем

Ученые выяснили, что смартфон в раннем возрасте усиливает проблемы с психикой

1:23 Your browser does not support the audio element. Наука

Последний анализ от Sapien Labs выявил прочную связь между временем, когда ребенок впервые начал использовать смартфон, и его психическим состоянием в будущем.

Фото: Pexels by thomas vanhaecht is licensed under CC0

По информации от Business Insider, специалисты опросили более 27 тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет по всему миру. Выяснилось, что даже в случае отсутствия детских психологических травм существует значительная обратная связь между возрастом первого знакомства с смартфоном и психическим здоровьем в зрелом возрасте.

Эта связь особенно ярко проявилась среди женщин. 74% женщин, получивших свой первый смартфон в 6 лет, сообщили о серьезных психологических проблемах, в то время как только 52% тех, кто начал использовать его в 15 лет, столкнулись с подобными сложностями.

Таким образом, чем раньше дети начинают знакомиться с гаджетами, тем больше вероятность возникновения проблем с психикой. Не случайно Билл Гейтс, осознавая их потенциальную опасность, отложил приобретение телефонов для своих детей до 14 лет.

Серия недавних исследований, проведенных в различных странах мира и посвященных влиянию гаджетов на детей, подтвердила их отрицательное воздействие на способность понимать прочитанное, концентрацию внимания, подвижность мозга и психическое здоровье в целом.