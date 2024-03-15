Откровение исследования: смартфон в 6 лет — причина психических проблем

Последний анализ от Sapien Labs выявил прочную связь между временем, когда ребенок впервые начал использовать смартфон, и его психическим состоянием в будущем.
По информации от Business Insider, специалисты опросили более 27 тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет по всему миру. Выяснилось, что даже в случае отсутствия детских психологических травм существует значительная обратная связь между возрастом первого знакомства с смартфоном и психическим здоровьем в зрелом возрасте.
Эта связь особенно ярко проявилась среди женщин. 74% женщин, получивших свой первый смартфон в 6 лет, сообщили о серьезных психологических проблемах, в то время как только 52% тех, кто начал использовать его в 15 лет, столкнулись с подобными сложностями.
Таким образом, чем раньше дети начинают знакомиться с гаджетами, тем больше вероятность возникновения проблем с психикой. Не случайно Билл Гейтс, осознавая их потенциальную опасность, отложил приобретение телефонов для своих детей до 14 лет.
Серия недавних исследований, проведенных в различных странах мира и посвященных влиянию гаджетов на детей, подтвердила их отрицательное воздействие на способность понимать прочитанное, концентрацию внимания, подвижность мозга и психическое здоровье в целом.
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