Никакого риса: раскрыты срочные меры по спасению намокшего телефона

Эксперт по кибербезопасности рассказал, как спасать намокший телефон

1:10 Your browser does not support the audio element. Наука Технологии

Никакой рис не поможет намокшему телефону, предупредил преподаватель кафедры КБ-1 "Защита информации" РТУ МИРЭА Василий Шутов. Он рассказал "Газете.Ru", как на самом деле надо спасать попавший в беду гаджет.

Фото: Flickr by Steven Depolo is licensed under CC BY 2.0

Действовать в этом случае нужно максимально быстро, посоветовал эксперт.

"Купание" в луже или сугробе требует немедленных действий по спасению смартфона", — пояснил он.

Сразу же выключите устройство и достаньте его из чехла. Выньте сим-карту и карту памяти.

"Ставить на зарядку устройство категорически запрещено. Далее следует просушить корпус мягкой тканью. Нельзя использовать фен или класть гаджет на батарею или другую горячую поверхность", — предостерёг специалист.

Просушите телефон не менее 24 часов под кондиционером или вентилятором. Затем попробуйте включить. Если не работает — несите в сервис.

"Народные" лайфхаки, например, погружение смартфона в рис, значительного результата не принесут", — добавил Шутов.

По его словам, рис впитывает влагу только с поверхности, а внутри она останется и повредит электронику.