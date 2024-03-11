Никакого риса: раскрыты срочные меры по спасению намокшего телефона

Никакой рис не поможет намокшему телефону, предупредил преподаватель кафедры КБ-1 "Защита информации" РТУ МИРЭА Василий Шутов. Он рассказал "Газете.Ru", как на самом деле надо спасать попавший в беду гаджет.
Действовать в этом случае нужно максимально быстро, посоветовал эксперт.
"Купание" в луже или сугробе требует немедленных действий по спасению смартфона", — пояснил он.
Сразу же выключите устройство и достаньте его из чехла. Выньте сим-карту и карту памяти.
"Ставить на зарядку устройство категорически запрещено. Далее следует просушить корпус мягкой тканью. Нельзя использовать фен или класть гаджет на батарею или другую горячую поверхность", — предостерёг специалист.
Просушите телефон не менее 24 часов под кондиционером или вентилятором. Затем попробуйте включить. Если не работает — несите в сервис.
"Народные" лайфхаки, например, погружение смартфона в рис, значительного результата не принесут", — добавил Шутов.
По его словам, рис впитывает влагу только с поверхности, а внутри она останется и повредит электронику.
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