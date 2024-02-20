Не кладите промокший телефон в рис: эксперт рассказал россиянам об опасности популярного метода избавления от влаги

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин посоветовал не использовать рис для просушки телефона

1:24 Your browser does not support the audio element. Наука

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин предупреждает о потенциальных опасностях использования риса для сушки промокших смартфонов, включая модели iPhone и устройства других производителей.

Фото: unsplash. com/photos/w33-zg-dNL4 by Rami Al-zayat rami_alzayat is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Он подчеркивает, что хотя этот метод может быть эффективен в удалении влаги из устройства, он также может привести к тому, что рис попадет в разъемы смартфона, блокируя их и создавая дополнительные проблемы. Муртазин считает, что риск, связанный с использованием риса, превышает потенциальную пользу от этого метода.

Вместо этого он рекомендует следующий подход: сначала аккуратно потрясти смартфон, чтобы удалить часть воды из разъемов. Затем необходимо поместить устройство в сухое место при комнатной температуре и дать ему высохнуть естественным путем в течение примерно суток. Как сообщает Москва 24, этот метод может быть более безопасным и эффективным способом сушки промокшего смартфона, особенно учитывая риски, связанные с забиванием разъемов.

Для кнопочных телефонов Муртазин советует немедленно извлечь батарейку и подождать, пока устройство высохнет, прежде чем пытаться его включить или использовать.

Эти рекомендации основаны на опыте и анализе эксперта в области мобильных технологий и могут помочь сохранить функциональность промокших устройств без риска повреждения разъемов или других компонентов.