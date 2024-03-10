Отныне дронам будут не нужны ГЛОНАСС и GPS: российские ученые разработали уникальную систему навигации дронов

Ученые РФ разработали систему навигации дронов без использования ГЛОНАСС и GPS

1:19 Your browser does not support the audio element. Наука

Национальный исследовательский университет "Московский Энергетический Институт" (НИУ "МЭИ") представил новейшую разработку в области радионавигации для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Фото: wikimedia.org by Doodybutch is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Эта инновационная система способна функционировать независимо от спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS, что делает ее особенно ценной в условиях, когда использование этих систем невозможно или затруднительно.

Разработанный программно-аппаратный комплекс (ПАК) обеспечивает БПЛА возможность определения своих координат с высокой точностью в двух- и трехмерном пространствах, достигая дециметровой точности. Это достигается за счет использования сверхширокополосного радиосигнала и анализа его задержки при многочисленном отражении, сообщает "Газета.Ru".

На уровне аппаратной части, разработка включает в себя радиопередатчики, размещаемые по периметру рабочей зоны, и радиометки, устанавливаемые на БПЛА. Эта конфигурация позволяет создать радионавигационное поле, охватывающее зону площадью до одного квадратного километра.

Новый комплекс уже привлек внимание компаний, занимающихся разработкой алгоритмов кооперативной навигации беспилотных летательных аппаратов, что подтверждает его потенциал и перспективность в этой области.